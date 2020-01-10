孩子低烧怎么办？用这些方法退烧准没错！

孩子的体温有时会超过正常范围，出现低烧症状。低烧和一般发烧很相似，父母同样要学会如何应对。那么，孩子低烧怎么办？下面育姐给大家科普一下正确的退烧方法。

孩子低烧是什么原因

孩子发低烧通常有三种原因，大家快来了解一下：

1.功能性发烧

一般而言，功能性发烧是指神经功能性发烧、环境性发烧、季节性发烧和生理性发烧。除环境性发烧外，3岁以下孩子和年轻女性是功能性低烧的高发人群。

宝宝患功能性发烧，通常在上午出现低烧症状，还有可能会有四肢无力、出汗、失眠、不想吃饭、手抖等症状。

2.感染性发烧

孩子发低烧有可能是感染造成的，占比约为40%。而在全部的感染性低烧中，结核菌感染最为常见。孩子感染结核菌后通常在午后发烧，有可能出现四肢无力、咳嗽、晚上或睡醒后出汗等症状。

另外孩子长期发低烧有可能患上了慢性盆腔炎、慢性鼻窦炎、慢性中耳炎、慢性尿路感染、慢性肾盂肾炎、亚急性心内膜炎等疾病，大家要引起警惕。

3.非感染性发烧

孩子患红斑狼疮、肿瘤、血液病、风湿热、甲状腺机能亢进症等非感染性疾病时，也有可能出现低烧症状。

孩子低烧怎么办

孩子发低烧，大家不要过于紧张，可使用以下方法进行处理：

1.温水擦拭

打一盆30℃左右的温水，解开孩子身上衣服，将毛巾放在温水中浸湿，接着用毛巾在孩子身上反复擦拭。每隔10-15分钟重新将毛巾打湿一次。

2.泡温水澡

泡温水澡不但能缓解发烧症状，还能让孩子感到舒服一些。通常来说，孩子体温在38℃左右可以泡温水澡，但水温不能过高，建议保持在32-37℃为好。

另外，孩子洗澡前，大家要先给他吃点东西垫垫底，以免发生低血糖。孩子泡澡结束后，要及时穿好衣服防止着凉病情加重。如果泡澡时水温过低，要及时加入适量热水，注意不要烫到孩子。

3.穴位按摩

在孩子肚脐两侧两寸的位置找到天枢穴，稍用力按压2分钟，反复进行有助于降温退烧。

如果孩子发低烧时有头痛症状，可按摩风池穴（项部枕骨下凹陷处）、风府穴（颈部后发际正中1寸）和整个头皮，从而缓解头痛、降温退烧。

孩子低烧怎么办？大家用以上这些退烧方法一定能让孩子尽快好起来的，可以试试哦~

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