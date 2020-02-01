宝宝感冒发烧怎么办？这些退烧方法一定要会！

宝宝受凉感冒后，常常会出现发烧症状。作为父母，面对这种情况既不能过于焦虑，也不能放任不管，应采用正确方法加以应对。那么，宝宝感冒发烧怎么办？大家赶紧来学吧。

错误的退烧方法

宝宝感冒发烧时，很多父母会用一些民间流传已久的方法帮助宝宝降温退烧，比如用酒精在宝宝身上擦拭等。其实这些退烧方法并不靠谱，反而有可能造成宝宝身体损伤。宝宝皮肤娇嫩，角质层尚未发育完善，酒精会通过皮肤渗透进宝宝体内，造成酒精中毒，后果不堪设想。

另外，有一些老人认为，宝宝发烧是“寒到”了，应多穿衣服捂汗，其实这样做也不对。宝宝发烧时，皮肤的表面积最大，散热效果最好，多穿衣服反而会影响散热，导致热量在体内集聚，让体温越来越高。

正确的退烧方法

说完错误的退烧方法，下面育姐给大家介绍几种正确的退烧方法，快来学一学吧~

1.温水擦浴

解开宝宝身上衣物，用37℃左右的毛巾在他身上反复擦洗，这样有助于皮下血管扩张，加快身体散热。另外，残留在体表上的水分在蒸发时也会带走一些热量，有助于散热降温。

2.多喝水

水具有调节体温的作用，不但可以帮助发汗降低体温，还能有效补充体内水分避免脱水。

3.保持室内空气流通

如果家里有空调，大家应让室内温度保持在25℃-27℃之间。宝宝待在空调房中休息或者使用电风扇绕着吹，可使体温缓慢降低，让宝宝感觉舒服一些。

请注意，如果宝宝四肢冰冷并伴有打寒战等表现，说明身体需要温热，应加盖毛毯保暖。

4.脱掉多余衣物

宝宝身体和四肢温热却浑身冒汗，说明身体热量很多需要散热，大家应让他少穿一点衣服，少盖一点被子。

5.使用退热贴

有的父母会给宝宝睡冰枕，但育姐建议大家这样给宝宝退烧。宝宝年纪小，翻身不太容易，睡冰枕有可能导致身体局部过冷或体温过低。如果宝宝不抗拒，大家可在他额头上贴一个退热贴缓解不适症状。退热贴中胶状物质中含有水分，这些水分在气化时会吸收热量，但不会发生过度冷却的问题。

6.使用退烧药物

宝宝体温（腋温或肛温）大于38.5℃时，大家可在医生指导下给宝宝使用退烧栓剂或者服用退烧药。

了解了正确的退烧方法，大家在面对“宝宝感冒发烧怎么办”这一问题时就不会感到手足无措了吧，愿所有患病宝宝都能尽快恢复健康！

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