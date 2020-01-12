消防员灭火时牺牲，一岁娃替父领勋章

据英国广播公司BBC报道，自去年9月以来，澳大利亚的森林火灾已导致18人丧生，几千名消防员为了灭火做出了巨大的努力。近日，在一个志愿消防员的葬礼现场，一名年幼的孩子咬着奶嘴替牺牲的爸爸领取了英勇勋章。

消防员英勇殉职，19个月大儿子咬奶嘴领勋章

据了解，这名殉职的消防员名叫杰弗里·基顿（Geoffrey Keaton）。去年12月19日，基顿和另一名同事开着消防车前去救火时，一棵烧焦的大树突然倒下正好砸中消防车，导致两人不幸牺牲。

当地时间1月2日，基顿的葬礼在悉尼的松林纪念公园举行。当天，基顿19个月大的儿子哈维身穿消防员制服，咬着奶嘴参加了父亲的葬礼。

在葬礼现场，新南威尔士州消防专员肖恩蹲下身来，将基顿获得的英勇勋章挂在了他儿子哈维的胸前。未婚妻海斯抱着小哈维站在基恩的棺材旁边，失声痛哭久久不愿离开。当灵车从葬礼现场离开时，消防队68名同事站在路旁向基顿敬礼致意。

总理出席葬礼并发言，将举办悼念仪式铭记英雄

据悉，澳大利亚总理莫里森也出席基顿葬礼，他在发言中表示：“我们要铭记基恩先生的牺牲，感谢他做出的巨大贡献。”

这场森林大火共造成3名消防队员牺牲，基顿是其中一人。除了基顿和他的同事奥德威尔外，还有一名消防员因大风将卡车吹翻不幸牺牲。据了解，在这些参与灭火的消防员中，大部分是不拿工资的志愿消防员。

澳大利亚国家自然资源保护区计划之后举行了一场公众悼念仪式，以纪念这些消防英雄们。

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