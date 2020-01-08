孩子不宜喝功能饮料，更不能这么喝

功能饮料旨在增加能量，提高警觉性和注意力。但一些专家警告说，能量饮料可能会产生有害后果，这导致许多人质疑功能饮料的安全性。

功能饮料的作用

1.改善大脑功能

人们出于各种原因消费能量饮料，其中最受欢迎的是通过改善大脑功能来提高精神警觉性。多项研究表明，能量饮料可以减少精神疲劳，改善大脑功能的机能，如记忆力，注意力和反应时间。这种脑功能的增强完全可以归因于咖啡因，而其他人则推测，能量饮料中咖啡因和糖的组合对于获得最大的益处是必要的。

2.在疲惫时发挥作用

人们消耗能量饮料的另一个原因是帮助他们在睡眠不足或疲倦时起作用。长途，深夜开车的司机经常需要能量饮料，以帮助在驾驶时保持警觉。能量饮料可以提高驾驶质量并减少嗜睡，即使是在睡眠不足的驾驶员中也是如此。

同样地，许多夜班工人使用能量饮料来帮助他们在大多数人睡着的时候满足工作要求。虽然能量饮料也可能有助于这些工作人员保持警觉和清醒，但能量饮料的使用可能会影响之后的睡眠质量。

功能饮料的危害

1.大多含有大量的糖

消耗过多的糖会导致血糖飙升，但如果你很难控制血糖或患有糖尿病，应该特别注意能量饮料。像大多数能量饮料一样，饮用含糖的饮料会导致血糖升高，这对健康有害，特别是糖尿病患者。这些血糖升高与氧化应激和炎症水平升高有关，这与几乎所有慢性疾病的发展有关。

2.和酒精混合有严重的健康风险

很多年轻人混喝功能饮料和酒。这在欧美已经是一个重大的公共卫生问题。据一项研究发现，青少年混喝功能饮料和酒于酗酒、酒后斗殴和故意伤害等行为呈正相关。这是因为其含有的咖啡因和酒精可使人过量摄入酒精，造成呕吐、呼吸抑制，甚至死亡。当然了，也不建议饮用含酒精的功能饮料。

儿童或青少年可以喝能量饮料吗?

能量饮料中的咖啡因会使儿童和青少年面临依赖或沉迷于该物质的风险，并可能对发育中的心脏和大脑产生负面影响。专家们还规定了这些年龄段的咖啡因限制，建议青少年每天摄入不超过100毫克的咖啡因，对于年龄为12岁或以下的儿童，不超过约85毫克的咖啡因。

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