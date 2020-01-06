孕期常见问题，答案奉上！

怀孕是一段激动人心的旅程，但它也会带来压力和对未知的恐惧。不管是你第一次怀孕还是你以前有过一次怀孕经历，每一次都会遇到不同的疑问。下面是一些常见问题的答案和参考资料。

我应该什么时候告诉别人我怀孕了?

大多数流产发生在怀孕前12周。最好等到胎儿情况稳定了，再告诉别人你怀孕了。如果你在孕8周的时候做了超声波检查，并且看到了心跳，流产的几率不到2%，你也可以放心地分享好消息。

我应该避免吃哪些食物?

你应该每天至少吃三顿均衡的饭菜。一般来说，你应该吃干净、煮熟的食物。避免:

* 生肉，如刺身

* 未煮熟的牛肉、猪肉或鸡肉，包括热狗

* 未经高温消毒的牛奶或奶酪

* 未煮熟的鸡蛋

* 未正确清洗的水果和蔬菜

如果你患有糖尿病或在怀孕期间被诊断患有妊娠糖尿病，建议遵循美国糖尿病协会(ADA)的饮食建议，避免吃加工过的水果、果汁和高碳水化合物的零食，比如糖果、蛋糕、饼干和苏打水。

怀孕期间可以喝咖啡吗?

咖啡因是一种兴奋剂，会增加你的血压和心率。它可能会导致脱水，所以一定要多喝水。还有，咖啡因会穿过胎盘进入宝宝体内，影响你和宝宝的睡眠模式。目前的建议是每天至多100到200毫克，或者大约一杯咖啡。

怀孕可以喝酒吗?

怀孕期间不应该喝酒，尤其是怀孕的前三个月。胎儿酒精综合症是一种严重的疾病。目前还不清楚酒精的消耗量有多大——可能是每天一杯酒，也可能是每周一杯。

然而，当怀孕后期出现阵痛时，医生可能会建议你喝点酒，洗个热水澡，这可能有助于缓解你的不适。

头痛和疼痛我能吃什么?

怀孕期间服用对乙酰氨基酚(泰诺)通常是安全的，但服用前应该先咨询医生。你最多可以服用两片强力药片，每4小时服用500毫克，每天最多服用4次。每天的最大摄入量应限制在4000毫克以下。你可以服用对乙酰氨基酚来治疗怀孕期间的头痛、身体疼痛和其他疼痛，但是如果服用了大量的对乙酰氨基酚后仍然持续头痛，立即联系医生。

这里也提醒大家，除非有医生的特别指示，怀孕期间不应服用阿司匹林和布洛芬。在怀孕期间，有一些医学或产科疾病需要阿司匹林或其他非甾体类抗炎药，但必须在医生的严格监督下服用。

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