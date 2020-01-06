BB人生的第一个分数——阿普加评分，快来了解下~

我们常说宝宝出生评分，你知道这具体指的是什么吗？其实，宝宝人生第一个分数就是阿普加评分。下面大家快来一起了解相关知识。

什么是阿普加评分？

阿普加评分是一项评分系统，医生和护士在新生儿出生后1分钟和5分钟内对新生儿进行评估。医学专业人员使用这个评估来快速传递新生儿的总体状况。阿普加分数低可能表明婴儿需要特殊照顾，如需要辅助呼吸。

通常在分娩后，护士或医生会将阿普加的评分告知产房。这让所有在场的医务人员都知道婴儿状况，即使一些医务人员正在照顾产妇。阿普伽评分是帮助其他人在出生后立即了解婴儿状况的快速方法。

如何进行阿普伽评分?

阿普伽评分系统分为五类。每个类别得分为0到2分。大多数情况下，孩子的总分是10分。然而，在生命的最初几分钟，婴儿很少会得到10分。这是因为大多数婴儿出生后手或脚是蓝色的。

△ 动作/肌肉张力

0分:无力或不动。

1分:四肢弯曲

2分:灵活、积极的运动

△ 脉搏/心率

0分:无

1分:每分钟少于100次。

2分:每分钟100次以上。

△ 表情/反射性反应

0分:无

1分:面部动作/有皱眉动作。

2分:咳嗽、打喷嚏、哭闹、躲闪。

△ 外貌/肤色

0分:蓝色，蓝灰色，或很苍白。

1分:身体呈粉红色，但四肢呈蓝色。

2分:粉红色

△ 呼吸（频率和强度）

0分:无

1点:呼吸偏慢或不规则，哭声微弱。

2分:呼吸频率和力度均匀、正常，哭声响亮。

阿普加评分记录在1 – 5分钟。这是因为如果婴儿的分数在一分钟内是低的，医务人员可能会干预，或者已经开始增加干预。五分钟后，婴儿的身体状况得到了最好的改善。

如果五分钟后得分很低，医务人员可以在10分钟后重新评估分数。通常预计，一些婴儿的阿普加评分可能较低。这些包括:早产儿，通过剖腹产出生的婴儿，分娩过程复杂的婴儿。

什么是正常的阿普加评分?

五分钟后的7到10分是“令人安心的”。4到6分是“中度异常”。评分为0-3是令人担忧的。它表明需要增加干预，通常是帮助呼吸。父母可能会看到护士通过口罩用力地运送氧气。有时，医生、助产士或执业护士可能建议将病人转到新生儿重症监护室寻求进一步的帮助。

虽然阿普加评分有助于医生决定婴儿出生后是否需要进行医护救治的事情上有一定的价值，但其得分通常不会影响婴儿的长期健康状况。而且，因为一个人在分配阿普加分数是主观的。一个人可以给一个婴儿打分“7”，而另一个人可以给婴儿打分“6”。这就是为什么阿普加评分只是评估新生儿总体状况的几项评估之一。

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