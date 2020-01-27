责骂？呵斥？教育孩子要来点“暗示”

每当家长提到教育，孩子的学习成绩总是会和家长口中的教育挂钩。这种观念会对孩子的“三观”产生影响，因为教育不单单是成绩，还包括很多因系，比如说家庭、社会以及学校等等，其中，家庭教育对孩子的成长是至关重要的。不少家长在教育孩子的时候，习惯用呵斥、责骂，但事实上如果使用“暗示”这种方式，就很可能起到意想不到的作用。

1.暗示对孩子的重要作用

一部分家长认为，教育孩子何必拐弯抹角，有话直接说出来不是更好？孩子能直接听到，表达也更明确，为什么一定要用暗示的方式来教育孩子？我们当然可以明确的鼓励和表扬孩子，但这种方法用的太多之后，孩子可能会因此麻木，不如换成暗示的方式来表达，无论是语言还是行为上的暗示，都会让孩子更加自信快乐，对于优良性格与品质的养成，同样可以起到积极的作用。

2.对孩子进行环境上的暗示

家庭氛围健康向上，非常温馨，那么孩子多数会成长为一个懂得感恩，善良宽容的孩子。反之，非常恶劣复杂的家庭环境，则会起到不良的暗示作用，对于孩子成长所造成的影响是无法估量的。所以家长能给孩子环境上的暗示，也是非常重要的。

3.对孩子进行言语上的暗示

孩子的行为习惯差，这是一种家庭教育的失败。如果父母发现孩子存在这方面的问题，可以用一些语言对孩子进行暗示。比如如果孩子没有礼貌，放学回家后很少和父母打招呼，父母这时就可以展开心理暗示：“今天妈妈遇到一个特别有礼貌的孩子，看到妈妈他还主动打了招呼。”孩子听到妈妈这样说，可能会反思自己刚才的行为，觉得的些羞愧，于是改变态度马上和父母打了招呼。

4.对孩子进行行为上的暗示

父母生活中的一言一行就是最好暗示，不是说父母是孩子的第一任老师吗？所以说家长首先在平时要有一个良好的行为习惯，成为孩子的榜样。当和孩子去公园玩耍时，地上有很多杂物，孩子把自己手里的垃圾也随手一丢。这时如果家长可以把杂物都捡起来丢进垃圾桶，孩子此时的反应该是非常羞愧的。家长用自己的行动告诉孩子应该爱护环境，乱丢垃圾是不文明不礼貌的行为，而不是采用批评教育的方式逼孩子捡起垃圾，这让孩子没有失去面子，而且家长的行动也给孩子好好上了一课。

这种暗示其实已经非常明显了，孩子也不用费力就可以听懂，在这种暗示之下，孩子会尽快把自己的不良习惯改正。

你会暗示孩子吗？真该试试了。

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