除了接种疫苗，冬天还可以这么防病

冬季天气寒冷，也是孩子感冒的高发时期，所以很多家长都拒绝让孩子出去活动，生怕其着凉感冒、生病。但其实在冬天，不仅要注重孩子的保暖问题，还要注意孩子的身体锻炼。

气温再低，也要注意锻炼

宝宝经常锻炼，可以增强抵抗力和免疫力，这样就可以有效的预防宝宝在冬季的时候感冒、生病。调查研究发现，经常锻炼的人生病次数相比很少锻炼的人少得多，同时，经常锻炼的人即使生病感冒了，也会很快的治愈。

虽然人们感冒是受到多种因素的影响，比如是：病毒的侵扰、患者的身体状况等，但是专家指出，影响生病的最主要的原因其实还是人体的身体素质，要使获得健康的身体，就必须要坚持锻炼。所以，为了让孩子减少受到病毒的侵扰，就必须让孩子多锻炼，进行体育活动，从而增加孩子的抵抗力、免疫力。

偶感风寒，该如何护理呢？

冬天孩子很容易受到风寒侵扰并生病，因为此时气温偏低，所以护理方法也有所区别：

1.适当增减衣物

冬季，孩子容易受到寒风的侵袭，孩子的抵抗力也会大大减少，所以此时一定要注意保暖工作，尤其是外出的时候，要适当地增加衣物。另外在户外要时刻关注孩子，如果后背有些发汗，就要及时擦干，并脱去1-2件，以免因为大量出汗而病情加重。

2.多喝些温水

俗话说：“水是生命资源”，多喝水是对人体健康有着极大的帮助的，但是家长也要注意，冬季最好让孩子喝温水。以免孩子喝冷水刺激肠胃，使得肠胃受到寒气的侵袭，引发肠胃疾病。

3.喝热粥

孩子生病的时候，往往会食欲不振，此时也不适合给孩子吃油腻、辛辣的食物。而热粥可以帮助养护孩子的肠胃，是一个不错的选择。考虑到孩子需要摄取充足的营养，家长可以根据其口味来煮粥，比如桂花大枣粥、羊肉粥、苏子粥、红枣糯米粥等，能帮助提高抗病能力，促进康复。

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