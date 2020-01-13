这4种疾病传男不传女，想生儿子的家庭要注意~

谈到遗传病，一些家庭都非常恐慌，很惧怕孩子会不会出什么问题。其实很多遗传病都可以从家族病史中看出一些端倪，就比如下面这几类遗传病，基本上只传给男孩不传给女孩，下面就一起来看看吧~

1.秃顶

这两年越来越多的人加入了脱发大军，其中男性占据绝大多数，甚至有不少人年纪轻轻就收获了秃顶。那么为什么秃顶基本都是男性呢？这是因为秃顶不是伴性遗传，是常染色体遗传，并且男性呈显性遗传，女性呈隐性遗传。

假设秃顶基因为A，不脱发基因为a，当组合为Aa、AA则男性秃顶，而女性必须要组合为AA才会秃顶，所以说相比较而言，秃顶确实是传男不传女。

2.血友病

顾名思义就是血液有了问题，主要表现在凝血功能障碍，说简单的就是一旦出现伤口就可能一直血流不止，很难及时愈合，甚至有些重症患者在没有明显外伤的情况下也会“自发性”出血。

而不同于秃顶，血友病是一种非常危险的疾病，患者必须时刻提防，以免自己出现伤口，因为哪怕是个小口子都可能血流不止。所以如果夫妻或者上一代长辈有相关病史，就不建议再要男孩了。

3.Duchenne型肌营养不良症

也叫做假肥大型肌营养不良症，这种病主要是男孩发病，女性基本不会发病，大多只是致病基因的携带者。

一般来说，这种病会在男孩子5岁左右发病，具体表现为肌肉营养不良，肌肉无法正常用力，日常行为动作也会变得非常笨拙，走路不稳，时间久了甚至无法独立行走或者站立。这个疾病非常影响孩子一生的生活，所以不建议有相关病史的家庭生男孩。

4.红绿色盲

红绿色盲症是非常典型的一种遗传病，一般来说如果是母亲患病，那么就只会传给儿子，不会传给女儿。虽然色盲并不是非常致命的疾病，但是对于生活又不小得影响，就比如红绿色盲，因为无法区别红绿灯，所以基本没办法开车。

所以如果家庭有以上遗传病史，那么在生孩子的时候要注意了，情况的严重的最好就不要考虑生育的，因为一旦生出男宝，那么就很可能被疾病所困扰，这是对孩子不负责任，孩子以后的生活会特别痛苦。

不过如今都提倡优生优育，在怀孕期间，准妈妈会定期做检查，可以排查胎儿是否健康，甚至可以在怀孕期间就可以做遗传病监测，所以如果确实一定要孩子，那么也可以尝试一下，但是切记做好检查，一旦发现怀的是男孩并且已经患病，那么最好及时终止妊娠。

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