奶奶给怀孕的她包了爱吃的饺子，结果她只吃了两个

不知道你们有没有注意过：小时候不爱吃的东西，长大了反而爱吃了；小时候喜欢的，现在反而感觉一般了。育姐小时候怎么都不吃胡萝卜，现在就爱生吃，脆甜甜的口感太棒了。

要说比口味变化，没有人能比得上孕妇了。

在这个神奇的阶段，你可能持续性心情烦躁，间歇性情绪低落；你可能长妊娠斑、水肿，也可能开始头晕、失眠、便秘；你以前爱吃米饭，现在只想吃面食，以前爱吃酸甜的，现在就爱咸辣的；还有可能的是，孕吐导致你吃不下饭……

安徽的媛媛，怀孕前人很乐观，胃口特别好，每顿都能吃两碗米饭，身体素质也很好。

怀孕一个多月的时候，晨吐的反应十分厉害。一早上都不想吃东西，吃一点也都吐了，那阵子家里人看了特别心疼。好在持续了一星期，她的好胃口又恢复了。

怀孕两三个月的时候，媛媛突然就不想吃米饭了。想吃饺子，各种馅料的饺子，芹菜、韭菜、白菜、粉丝的，来者不拒。媛媛回娘家的时候，80岁的奶奶给她包了一百多个饺子。结果煮熟之后，媛媛却只吃了两个。感受到妈妈谴责的目光，媛媛欲哭无泪，十分委屈：自己明明很想吃上一大碗的，可是就是突然不想吃了。

怀孕五六个月的时候，媛媛开始想吃一切重口味的食物：辣辣的鱿鱼、酸辣的米粉、酸菜鱼米线、鸭血粉丝汤，还有辣条、火锅、麻辣烫……总之是无辣不欢，虽然一开始吃了还有点想吐，虽然知道吃多了辣椒对宝宝不好，但是有时候真的忍不住。

大夏天，天气热，媛媛的心情有时候也会莫名焦躁，但是只要吃了麻辣烫，就开心了。各种蔬菜、肉在一碗汤里，呼啦啦都往嘴里放，吃过了就满足了，整个人神清气爽。

有天夜里11点多，媛媛又饿了，特别想吃麻辣烫。很多商家外卖都休息了。她老公就认命的开车去外面转了一圈，给她带回了想吃的宵夜。

又过了两个月，媛媛的口味又开始变了，她喜欢上了酸酸甜甜的水果，例如橘子、菠萝。然后甘蔗上市了，媛媛狂热地爱上了甘蔗，胃口也特别好了。鸡肉、排骨，鱼都开始使劲吃了。

临近产期，又去医院产检，好吧，血糖血压都高了。媛媛听医生的话，开始住院降血压。

最后，选择了剖腹产，宝宝平安出世啦~

幸好宝宝各方面都很健康，媛媛和家人就放心了。

有个宝妈想吃冰淇淋，老公快马加鞭买回来，还是有点化了。宝妈突然就很伤心，委屈地哭了起来，老公顿时手足无措。

还有的宝妈孕期特别想吃泡面，家人以对宝宝不好为由，拒绝了。孕妇馋的不得了，就背着家里人偷偷吃了一桶。想想妈妈们也真是不容易，不过都是为了宝宝呀。希望大家都能顺利平安生下健康聪明的宝宝哦~

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