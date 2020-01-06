48岁海归硕士全靠尿毒症母亲养，你还敢这么教育孩子吗？

《奇葩说》第六季正在如火如荼的更新着，最近有一个议题上了热搜：毕业后过的拮据，可以啃老吗？

对于这个话题，相信现代的很多年轻人都有话说：

有人觉得：

“刚毕业，没有存款，工资很低，有时候父母额外资助一点也很正常”

也有人痛批这种行为：

“物质上为什么会不满足，难道不是自己的欲望太多了吗？让父母用物质去支撑自己多余的欲望，本就是不应该的”

在奇葩说里，双方辩友也都拿出了十足的理由去论证自己的观点，其中储殷的一番话，确实发人深省。

01

早前就有新闻报道，一个48岁的名校海归硕士，宅在家长达7年，不肯工作，吃喝全靠父母。

难道家里有矿？

并不是！

这位啃老硕士叫大卫，是上海人，一直是个学霸，本科在同济大学，后来又去了加拿大名校滑铁卢大学留学，并拿到了工程硕士学位。

这么一个“别人家的孩子”，在他留学归来后，竟然没有选择出去工作，而是一直在家中宅着，吃喝都靠父母养。

他的母亲丁阿婆已经82岁高龄了，退休工资一个月仅3500块，并且自己还身患尿毒症，每周都要去医院透析，光医疗费每个月要花费2000多元，剩下的钱还要担负起大儿子大卫的生活。

即便如此，大卫也是不管不顾的宅在家中，并不想担负起一点点作为成年人的责任。并且他把责任都推到了母亲的身上，认为自己现在这种情况，都是母亲一手造成的。

对此，丁阿婆也承认，对于儿子大卫过分溺爱，从小到大都亲自包办孩子的一切，才会造成他现在的过分依赖，不愿意踏入社会。

无奈之下，丁阿婆把儿子告到了法院，想要通过这种途径让孩子担负起赡养义务，逼迫他出去工作。但是找了律师后丁阿婆失望的发现，即便官司胜诉，如果儿子不愿意跨出家门，法院执行起来也是非常麻烦的。最终，丁阿婆无奈选择了撤诉。

02

对于成人不自立这种现象，现代社会普遍存在。

根据中国老龄科研中心统计：

在我国的城市中，“老养小”的现象占比65%；而有30%左右的成年人，依靠父母为其支出部分，甚至全部生活费。

难道，这些“老养小”的家庭都非常富裕吗？其实并不然。

有很多父母也只是工薪阶层，拿着一般的收入，养着老人、支持着儿女、还要负担车子、房子……

可能辛苦大半辈子，也只能勉强攒到当地一套小房子的首付，还是给孩子的。

有很多人都觉得，自己刚刚毕业，工作没几年，需要拿出钱来买房买车结婚成家，简直比登天还难，不找父母支持一下日子真的过不下去。

是的，年轻人大多过得很苦，但是父母不苦吗？

归根结底，啃老只是一个选择题：要么苦自己，要么苦父母。相信很多人都处在这样的两难之下。

我们暂且不去讨论啃老这件事的出发点，是为了满足自己的欲望还是帮助自己度过难关。我们只想问一句：在接受父母物质上的帮助时，有没有心怀一丝歉意和感恩呢？

是理所当然的接受着一切，还是在父母的帮助下成就自己更好的反哺老人呢？

反过来又想说，为人父母，从小帮助孩子建立正确的价值观和健康的人格才是重中之重，过分溺爱，过分顺从，只会培养出一个啃老而不知感恩的人。

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教育家马卡连柯说过：“一切都让给孩子，为了他牺牲一切，甚至牺牲自己的幸福，这是父母送给孩子最可怕的礼物。”

包办家长往往是悲剧式啃老家庭中“坏”的那一个因素，出发点是为了孩子好，但是用错了方式。引用网上的一句话来说：8岁时你没教他系鞋带，20岁时他的确学会了。但20岁明明已经该打工赚钱养自己了，他却只学会了系鞋带。

希望现代父母，从小在教育孩子的时候，拒绝包办、拒绝溺爱，帮助他们建立独立自主的良好品格，才是为孩子们的成功铺路！

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