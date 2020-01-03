史上最全《怀孕手册》，每一点都很重要

因为缺乏孕哺知识储备，很多准妈妈对怀孕都非常紧张，尤其是首次怀孕的，还可能会有一些恐惧感。所以说在怀孕期间，学习一些孕期知识很重要。这里小编准备了一整套怀孕手册，准妈妈们赶紧拿好小本本记起来。

孕期要关心胎儿，更应该的关爱自己，因为孕期脆弱的不仅仅只是胎儿，准妈妈身体的某些部位也十分脆弱。如果不主意这些部位，很有可能会造成严重的危害。

1.乳房

如果孕妈妈不多加注意自己的乳房，很有可能会造成乳汁分泌不足等情况，为此你孕期一定要注意自己的乳房，保护好自己的乳房，比如购买孕期专用的乳罩，而且要注意不要将乳罩和其他衣物放在一起洗。此外在孕期，有可能也会分泌汁水，有的还会变成痂，切记不要轻易去扣，以免伤害到自己的乳房。

2.牙齿

孕妈妈在孕期的时候会发现自己会出现牙齿出血的症状，有些孕妈妈因为这个现象，不敢轻易的刷牙，最终引发了口腔问题。这个问题是孕妈妈不可忽视的，否者的话对胎儿会造成很严重的危害，也会对自己的牙齿造成严重的影响，很有可能造成牙齿脱落等。所以孕妈妈一定要重视自己的牙齿，注意自己的口腔健康。

3.腰部

随着时间的推移，孕妈妈额体重也随之增加，很多的孕妈妈都会出现腰酸背痛的症状，再加上重心不稳，很容易发生意外的状况。孕妈妈可以选择热敷来缓解自己的症状，同时也要注意不要穿高跟鞋。

怀孕既是一个甜蜜的过程，同时也是一个纠结的过程，因为孕妈妈也会经历一些十分尴尬的事情，虽然这些事情很多孕妈妈都会经历，但是回忆起来，还是十分的“难忘”。

1.尿频

随着孕妈妈子宫不断变大，孕妈妈的膀胱也会受到子宫的挤压，这样膀胱的储量也会变小，于是孕妈妈就会尿频的情况。不过这个问题是正常的，所以孕妈妈也不要太过担心。如果想缓解这个问题，孕妈妈可以适当减少饮水量。

2.唾液变多

孕妈妈在孕期的时候也会出现唾液分泌增多的情况，尤其是在孕早期发生孕吐情况的时候，唾液的分泌量巨大。但这个也属于正常的现象，在孕中期的时候，这种症状会缓解的。

3.健忘

俗话说：“一孕傻三年”，孕妈妈在怀孕的时候显得傻傻的，但是孕妈妈并不是真的变傻了，而是孕妈妈的注意力很容易被转移，会忘了之前会干什么。为了缓解这个情况，孕妈妈可以制定一个计划本，将自己要做的事情记录在上面，这样的话就不会容易忘记之前干过什么了。

4.孕吐

孕吐深深地折磨着孕妈妈们：以前特别喜欢吃的食物，现在看起来觉得十分恶心。与朋友聚会时，出现孕吐也十分尴尬。但是孕吐的症状一般出现在孕早期，随着时间的推移会慢慢的缓解。

怀孕对女性来说是非常重要的事情，它是人生中最有纪念意义的事件之一，所以一定要记得做下面几件事情，以免留下遗憾。

1.拍孕妇照

很多人以为，一定是要身材最好的时候拍照才最好看，但是对于孕妈妈来说，拍孕妇照也是非常有意义的，因为“孕妇是最美的”，当然要把自己最美的时刻拍下来。此外也可以将这些孕妇照留给孩子看看，让他们知道自己在妈妈肚子里的样子。

2.写孕期日记

孕期最欣喜的就是感受到胎儿的律动以及变化，孕妈妈不妨将孕期中值得纪念的事情写下来，比如当得知自己怀孕时的心情、自己看到B超中的宝宝的心情，或者可以记录宝宝的第一次胎动等等。这些事都可以记录下来，等到以后回忆起来，还是很甜蜜、很激动。

3.去上孕妇课

有些妈妈因为工作忙，没有机会去上孕妇课，很是遗憾。但是上孕妇课是很有必要的，因为通过上孕妇课能够学到很多的孕期知识，能在避免很多不必要的事情。而且通过学习，能够缓解自己的心情，让自己更够更好的生产。

4.让老公陪产

见证孩子的降临是一件很幸福、很激动、又很神圣的事情，作为丈夫是有必要陪着妻子。而且在生产的时候，丈夫会给予妻子更大的勇气，让孕妈妈更加顺利的生产。同时，让丈夫陪产，也可以让丈夫感受到妻子生产的不易，丈夫会更加的疼爱自己。

坊间流传了很多孕期禁忌，很多的东西都不能碰，有时候因为这些，孕妈妈的日常生活变得有些麻烦。那么这些禁忌是正确的嘛？

1.可以用吹风机吹吗？

答案是可以的。辐射的确影响胎儿的发育，但是影响孩子发育的辐射是电离辐射，而像电吹风、手机中虽然含有辐射却并不是对人体有害的电离辐射，对孕妈妈以及胎儿的影响是非常小的。所以孕妈妈不要担心电吹风中得到辐射会伤害到宝宝，可以正常使用。

2.可以使用化妆品吗？

孕妈妈可以使用化妆品。很多人认为，化妆品中含有对胎儿发育有害的化学物品，孕期不能使用，那么为什么不选择不含化学物质的化妆品呢？孕妈妈们可以选择安全性高、有害化学物质少的化妆品，这样再漂亮的同时，也不用担心宝宝的健康。

3.能够拥有性生活吗？

很多的孕妈妈认为，进行性生活是会伤害到孩子的，所以在孕期的时候就禁止了性生活。其实孕妈妈是可以进行性生活的，但是要注意时间以及姿势。最好不要在孕早期和孕晚期，因为孕早期胎儿还不稳定，孕晚期腹部较大容易受到压迫。

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