特殊圣诞礼物，爷爷买校车送给孩子们

据英国《每日邮报》报道，去年12月25日，美国一名老人为10名孙辈买了一辆校车当作圣诞礼物。他打算在圣诞节后开着这辆校车，接送孙子孙女上学放学。

学校没有配备校车，孙辈们希望乘校车上下学

据了解，这名老人的名字是道格·海斯，来自俄勒冈州的格拉德斯通。他有10名孙子孙女，其中5人已上学，另外5人也即将上学。

道格在接受媒体采访时表示，他购买校车的原因是常常听到孙子孙女念叨：“我们喜欢上学，但是希望可以坐着校车上学。”据悉，孩子们就读的学校是一家小型的私立学校，没有配备校车。很多孩子的家离学校很远，家长要开车接送孩子上学和放学。

去学校路途遥远，爷爷买校车接送孩子

道格与孙子孙女在一起生活，但他们的家到最近的公交车站开车要20分钟，而且到了车站还要走5公里的路程才能抵达学校。所以，道格每天要开着小轿车接送孙子孙女上下学。考虑到一辆小轿车坐5名孩子是违法行为，再加上以后还有5名孙辈需要接送，于是他就买了一辆标准校车用来接送孩子们。

道格表示，功劳应该算在妻子身上，因为是她提出了买校车的想法。新购的校车的车身上被喷上了“爷爷快车”的字样，座位上也都配备了安全带。等圣诞假期结束后，他就开着这辆新校车接送孙辈们上学放学。

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