小孩发烧38度怎么办？应对方法在这里

有时候，孩子一发烧体温就超过38度。很多爸妈面对这种情况十分慌张，完全不知道该做些什么。那么，小孩发烧38度怎么办？今天育姐给大家详细说一下应对之法，赶紧来看看吧。

小孩发烧38度的原因

小孩发烧通常有两种原因，分别是疾病因素和非疾病因素。下面育姐给大家详细介绍一下：

1.疾病因素

（1） 三个月以下孩子

三个月以下孩子发烧，以细菌感染最为常见。另外肠胃道感染、尿道感染、呼吸道感染、中耳炎等也会导致小孩发烧。在这些感染疾病中，最凶险的就是败血症，大家一定要多加警惕。当新生宝宝发烧时，一定要及时将其送医救治，做到早诊断早治疗。

（2）三个月以上孩子

三个月以上孩子发烧，常见的病因有尿道感染、感冒、中耳炎等。育姐提醒大家，孩子无故发烧，大家一定要带他去医院验尿。因为发生尿路感染时，大一点的孩子有可能会有小便痛、尿频等症状，但小婴儿可能只有黄疸、腹泻、吐奶、厌食等表现，与尿道感染无关，极易发生误诊。

2.非疾病因素

外界环境对宝宝体温有很大影响，比如喝水不足、药物作用、穿衣过多、室温太高、水分流失等环境因素都有可能导致宝宝发烧。需要注意的是，宝宝体温不稳定有可能是生病了，大家要引起警惕。

正常情况下，孩子的体温在36.2℃-38℃之间，如果体温大于这一范围，大家就要引起警惕，密切留意宝宝的身体情况，并做好护理工作。

小孩发烧38度怎么办

发烧是小孩生病时的常见症状，通常不会有什么大碍，大家只需按照以下方法进行护理即可：

1. 少穿衣物加快散热

在很多人的传统观念里，小孩发烧时要用被子包裹严实，把汗悟出来。其实，这种做法是错误的。小孩发烧时出现打寒颤的症状，是体温升高导致的痉挛，并不是真的怕冷。

2. 采用物理降温法

小孩发烧时，大家可使用物理降温法帮助其降温退烧，育姐给大家推荐以下几种方法：

（1）温水擦浴或温水澡

用温热毛巾在孩子额头、腋窝、四肢等部位擦拭或者给他洗个温水澡，这样可以加快身体散热，从而达到降低体温的目的。

（2）头部冷湿敷

把软毛巾放在20℃-30℃的冷水中浸湿，稍微拧干让其不滴水，折叠好放在孩子额头上，每隔3到5分钟更换一次。

（3）头部冰枕

把冰块和少量的水放入冰袋至半满，并将袋内空气排出，压紧袋口确认不漏水后，放在孩子枕部。但不建议这么做，特别是宝宝还小时。

3.补充水分

小孩发高烧时出汗、呼吸频率加快会导致体内水分大量流失，因此大家要及时给他补充充足的水分，增加尿量排出体内毒素。

小孩发烧38度怎么办？大家一定要保持冷静不要慌，采用以上这些方法一定能帮助孩子降温退烧，快去试试吧。

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