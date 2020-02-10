小儿发烧怎么办？这样护理好得快！

孩子身体抵抗力较弱，天气骤变时容易生病发烧。对孩子而言，发烧虽然是一种常见症状，但如果护理不当容易产生严重后果。那么，小儿发烧怎么办？

小儿发烧怎么办

小孩发烧后，大家应立即将他送往医院救治。如果不能及时将其送医，在家可采用以下方法进行护理：

1.脱去多余衣物

孩子发烧时浑身出汗，大家要及时脱掉他身上过多的衣服，帮助他尽快散热降温。

2.让他多喝水

孩子发烧时出汗会导致体内缺水，此时大家要让他多喝水。多喝水除了能预防脱水加快血液循环外，还能加快散热起到降温的作用。

3.打开窗户通风

小孩发烧时，大家要将室内温度控制在25-27℃之间。如果是夏天，建议大家打开窗户让空气流通起来。

4.用温水擦拭身体

将干净的毛巾放在温水中浸湿，在孩子身上反复擦拭，可以让皮下血管扩张，从而加快散热。

5.用退热贴或服用退烧药

退热贴可以快速帮助人体散热降温，孩子年龄较大可适当使用，小婴儿还是不要用为好。如果孩子发烧病情严重，大家可以在医生的指导下给他服用退烧药物。

小儿发烧如何使用退烧药

小儿发烧后，如果病情不严重，大家可采用物理降温法帮助其降温退烧。如果病情严重，应及时给他服用退烧药物。

小儿退烧药物有锭剂、针剂、水剂和栓剂四种，其中栓剂就是将药物涂抹在宝宝肛门上，通过直肠吸收；针剂就是给宝宝打退烧针；水剂是让宝宝口服的，但退烧效果不明显。

育姐提醒大家，以上四种退烧药物千万不能盲目选用，应根据孩子发烧的具体情况来确定。大家应在医生的指导下给孩子使用退烧药物，以免加重病情出现高热惊厥。

另外，不同类型的退烧药物不能同时给孩子使用。同时使用不同的退烧药物，很难准确控制药量，容易导致孩子体温下降过快产生新的问题。而且，每种退烧药物的功能不同，单独使用效果更好。

小儿发烧怎么办？大家用以上方法进行护理，根本就不用犯愁。最后，育姐祝所有发烧孩子尽快康复！

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