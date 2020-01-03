帮助孩子摆脱安抚奶嘴，学会这几招就行

安抚奶嘴，绝对是安抚宝宝的好神器。不过随着孩子年龄的增长，可能会引起牙齿咬颌等问题。其实想要孩子摆脱安抚奶嘴，首先要因人而异，选择适合自家宝宝的方法。

1.选择合适阶段

如果大人和孩子的心情都比较放松，那断安抚奶嘴的过程也就更容易。避免选择忙碌的时间，例如工作繁忙或孩子刚刚上幼儿园的时候。

给宝宝断安抚奶嘴，最好在6个月以后，因为安抚奶嘴可以降低婴儿猝死综合征的风险。建议孩子2岁之前断掉，这样可以减少安抚奶嘴给宝宝口腔发育带来的伤害。

2.循序渐进方式

如果宝宝已经对奶嘴很依赖，断掉的过程也相对艰难。对于有些孩子来说，循序渐进可能是一种更简单的方法。比如和孩子玩游戏的时候，可以先借助情景需求，先把奶嘴从宝宝口中挪开。当宝宝发现而哭闹的时候，再迅速给他们。

如果孩子没有奶嘴只是有点沮丧，家长要给宝宝鼓励，然后继续一起玩游戏，让他们快速忘掉不适。

3.转移注意力

习惯了安抚奶嘴的存在，如果没有了它的慰藉，宝宝总会表现的很烦躁，甚至是大哭大闹。这个时候，转移注意力也是一个很不错的方法。

建议家长提前准备一些宝宝喜欢的零食，或者安全舒适的啃咬玩具，以此来分散他们的注意力。当宝宝把这些东西放进嘴中的时候，又会重新找到吮吸或咀嚼的感觉。

4.智能特定时间使用

家长要告诉孩子，安抚奶嘴只能睡觉的时候使用。白天不睡觉的时候，安抚奶嘴只能放在卧室里。这样可以延长宝宝吮吸安抚奶嘴的时间。

如果白天午睡时需要使用安抚奶嘴，家长有必要告诉孩子了解使用的情境，让孩子从心理上接受特定使用时间。

5.把安抚奶嘴收起来

如果宝宝白天已经不再找安抚奶嘴，那接下来就要帮他们减少晚上使用的次数了。在他们睡觉前把安抚奶嘴收起来，如果孩子不问就不要提这件事情，只有询问的时候才给他们。

为了转移孩子的注意力，家长可以在睡前安排一些洗澡、听歌、讲故事等活动，给孩子提供一个舒适的睡眠环境。

当然，给宝宝戒奶嘴其实不是一件容易的事，尤其是前几天晚上。但这是一个循序渐进的过程，家长只要通过讲道理、即使表扬肯定和注意力转移法，慢慢让孩子减少和安抚奶嘴接触的时间，则可以顺利帮宝宝戒掉这个习惯。

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