孩子语迟好发愁？其实搞清原因可以早开口

在孩子的成长过程中，中国父母最早、也最多关注的主要有两件事情：一个是走路，一个是说话。从人类发展的角度来说，孩子独立行走是成为“人”的一个标志，而语言表达，则是成为“社会人”的重要里程碑。

孩子开始学习走路的时间，几乎都在1岁左右，但开口说话的时间却差别很大。有些孩子2岁的时候，还是不愿意开口说话，这真让家长急得团团转。

孩子说话晚主要有哪些原因？

其实每个孩子都是有差异的独立个体，其发育速度也不完全一样。就比如语言发育这个问题，除非因为病理性因素，最后几乎每个孩子都能顺利地开口说话。那么，为什么有些孩子会存在语迟现象呢？

1.常用儿语和宝宝交流

很多大人喜欢用叠音字和宝宝沟通，比如“吃饭饭”、“坐车车”，以为这种说话方式更容易让孩子理解。其实，这样做反而影响抽象思维的培养，也会延长孩子从叠词到简单句过度的时间。

2.大人喜欢代替表达

在宝宝能听还不会说话的时候，常会用表情和身体语言来表达自己的意愿。比如摇头表示不喝水、用手指着玩具表示想要玩等。很多家长在明白宝宝的意图后，总是抢着表达或者帮忙完成。如此时间一长，宝宝有了依赖就懒得开口表达了。

3.强行纠正语言错误

有些父母为了“逼”宝宝说话，就一直引导孩子开口。如果孩子发音出现错误，也会反复纠正。比如宝宝刚开始说话，“爸爸”“妈妈”两个称呼发的不标准，父母便一直逼着孩子重新发音。其实这种过于强迫的方式，只会让孩子产生厌烦情绪，从而不高兴开口表达。

4.家里语言环境复杂

虽然现在的城市家庭，都拥有良好的普通话氛围。不过有些家庭有老人或者保姆帮忙照顾孩子，会同时存在多种方言。当然，也有些父母想给孩子提供良好的语言环境，从小就教他们学习英语。当宝宝生活在普通话、方言和各种方言的环境中，不但容易混淆各种发音，而且还体验不到语言学习的乐趣。

5.大人性格内向说话少

仔细观察会发现，如果大人性格外向喜欢说话，宝宝的语言发育也比较超前。其实，这主要是因为语言环境所导致的。宝宝天生有模仿能力，家长经常说话会给他们提供丰富的语言环境，有效进行语言刺激，让宝宝主动开口说话。

语言具有社会沟通、传递信息、学习技能、调节情绪等重要功能，想让宝宝告别“语迟”情况，首先要了解导致语言发育缓慢的原因，然后再对症下药。比如：平时注意培养宝宝主动说话的意识，创造良好的社交语言环境，多做一些口腔运动等。

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