孩子蛀牙别忽视，很可能是缺钙了

很多家长反应，明明平常很注重孩子的口腔卫生，但还是会有蛀牙的情况。这其实是因为不仅是因为喜欢吃甜食、没注意刷牙，事实上缺钙也可能导致蛀牙问题。如果没有及时重视起来，那么很容易给正处于发育阶段的孩子带来不良影响。

人们在小的时候都比较喜爱吃甜食，喜欢喝碳酸饮料，所以很容易长蛀牙。可是，如果在孩子们注意口腔防护的情况下还长蛀牙，那么家长们这时候就需要考虑孩子是不是缺钙呢？

1.缺钙导致牙釉质发育不全

如果孩子总是缺钙，那么他们的牙釉质就会出现发育不全的情况，这样细菌就很容易突破牙釉质的防线，破坏牙齿内部导致蛀牙问题现。所以在孩子出现蛀牙问题的时候，除了要调整饮食和习惯，还要看看是不是有缺钙现象。

2.平常要注意补钙和维D

如果你想要你的孩子牙口好，那么就要注意给孩子补钙，这样在促进孩子骨骼生长的同时，也能够减少长蛀牙的机率，何乐而不为呢？另外记得，在补钙的同时为孩子添加适量的维生素D，这可以让钙更多的聚积在牙齿里面，让牙齿长的又白又健康。

3.补钙产品要小心挑

市场上的补钙品种类繁多，家长们在给为孩子选择补钙品的时候需要注意这几点：首先补钙品的含钙量要高，服用越方便越好，没有副作用。其次要选择合适孩子口味的补钙品，孩子拥有敏感的味蕾，如果钙太甜的话，口味就会偏好，这就可能会影响孩子的正常喝奶和喝水。最后最重要的是要保证补钙品的安全性，要让孩子安全又健康的补钙。

4.注意少吃这些食物

爸爸妈妈们要注意钙不能与植物性食物同食。像菠菜、苋菜等，这些蔬菜含有草酸盐、碳酸盐、磷酸盐等元素，它们会妨碍钙的吸收。同时，钙和油脂类的食物也是不能同食。

给孩子补钙的方式有很多，其中最有效的就是均衡饮食，保证孩子充足的睡眠时间和睡眠质量，再加上科学运动。

1.饮食

妈妈在给孩子准备食物的时候不仅要注意蛋白的供给，还要选择含钙高的食物，如：牛奶、蛋类、动物肝脏、豆类、海带、虾皮等。妈妈们也要注意让孩子少吃甜食和油腻的食品，如果孩子有偏食的坏习惯，一定要及时的纠正。

2.睡眠

孩子的睡眠对钙的吸收有着重要的作用。宝宝需要充足的睡眠时间，如果宝宝在晚上经常的被家长叫醒起来尿尿，其实这是妨碍了孩子对钙的吸收，因为夜间睡觉的时候，钙容最易吸收。

3.运动

孩子运动也会促进宝宝对钙的吸收，所以妈妈可以让宝宝在温度适宜、安全的场地让孩子做一些运动，比如，跑步、慢跑、跳绳等。当然，家长也可以带着孩子晒晒太阳，这样也会加快孩子维生素D的吸收，但是妈妈要注意晒太阳的时间，不要在温度太高的时候晒太阳，以免出现晒伤情况

Tips：除了补钙，我们还要让孩子养成正确刷牙的好习惯；其次，要注意饮食的健康，吃完东西后应该及时漱口，以防食物遗留在牙齿上；最后，应该为孩子准备一支专业的儿童护牙剂。童年是美好的，也是人生中最重要的一段时光，这个阶段的孩子应该是无忧无虑的，享受这个世界所赋予的精彩，不应该被蛀牙所影响到。

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