“没想到他先去救自己儿子”男子救人反被骂

你的孩子和别的孩子同时掉进水里，先救谁？关于这个问题的答案，不同人给出了不一样的答案，一起来看看吧。

俩娃同时落水，爸爸先救自家娃被谴责

周末，王先生带着自己的孩子去河边钓鱼。他钓鱼的时候，孩子就在河边玩耍。还有另外一个小孩子和他的妈妈陈女士（化名）。虽然彼此不认识，但是小孩子交朋友是不在乎这些的，他们不管大人，打成了一片，玩的不亦乐乎。

玩的正高兴，一个没留神，不知道怎么回事两个小朋友居然掉进了河里。这个时候王先生的孩子离岸边近，陈女士的孩子已经飘得有些远了。

王先生看到孩子落水吓了一跳，立刻下河去救孩子。陈女士因为不会游泳，就一直在岸边焦急地喊王先生，救救她的孩子。

但是王先生并没有听陈女士的话，而是选择了先救自己的孩子，然后返回去救陈女士的孩子。不幸的是，陈女士的孩子救上来的时候已经死了。

失去孩子的陈女士嚎啕大哭：“我的孩子他一伸手就能抓到，如果他先救我的孩子，那么他完全来的及去救自己的孩子，没想到他先去救了自己的儿子！”

一些围观的路人，因为陈女士哭得凄惨，对她非常同情，于是纷纷加入了谴责王先生的行列。觉得王先生太无情，太自私，他应该先救陈女士的孩子，这样或许两个孩子都能得救。

这位父亲抱着自己的孩子说了这样的一段话：

“我不会违背自己的内心，我的孩子就是我的肉，是我的生命，放弃了自己的孩子先去救别人的孩子，大多数的情况都会被道德绑架，被社会谴责，但是一个连自己的孩子都不能保护的父亲，那算什么父亲呢？我宁愿做一个好父亲，也不愿意去做一件违心的事情，你们要谴责我就谴责吧，我接受你们的谴责。”

对于陈女士的孩子，我们真的深表遗憾，可是把悲伤和怒火完全发泄到王先生身上，就真的很过分了。先不说两人监管不力，导致孩子落水，谁都有不小心的时候，这也无可厚非。可是王先生他两次下水救人，对陈女士的孩子已经算是见义勇为了，虽然结果并不美好，但是他的行为是值得肯定和赞扬的。

怀孕妈妈下水救人，双胞胎一个夭折一个发育不良

同样是跳水救人，下面育姐带大家看看另外一个妈妈的做法。

彭伟平原本只是安徽的一名普通孕妇，但当她怀孕6个月时，看到了一名2岁大的女童不慎落水，平时怕水的她没有多想，当即跳下2米深的水救人。

最后她与孩子在村民的帮助下都被救起，但自己腹中的胎儿却没保住。双胞胎一个夭折，一个次日剖腹产早产出生，出生时至于3斤9两，脑部发育不良需要持续性康复治疗。

被救女童的家人年年都来表示谢意，彭伟平也利用爱心人士的捐款给村里的孩子买了文具、还带着村里的妇女养殖走上致富道路。政府给予了她安徽“三八”红旗手等称号，第十二届全国人大代表，“全国见义勇为模范”等各种称号，但她依旧是个平凡的母亲。

孩子4岁了却还不会说话也不会喊妈妈，需要一天两次的康复按摩。彭伟平却表示，对于现在的生活她很满意很幸福。她事后表示，当时没想那么多，而且无论是谁都会下去救人的，不过想想还是有点后怕，但是她不后悔。

彭伟平被称为最美孕妇，而王先生却受到了很多人的责骂。

不知道彭伟平跳下去的时候有没有想到自己的孩子，她不是一个人，而是三个人！现在都说，不能事事替孩子做决定，虽然孩子在肚子里还没出生，但是你们的妈妈已经决定了你们的未来。

事实上，现在道德绑架真的很严重，我弱我有理，我穷最光荣。彭伟平的确受到了很多表彰和鼓励，但是她一个孩子回不来了，另一个还不知道什么时候能喊妈妈。

当你碰到这样的事时，你会选择怎么做？血缘还是大义？这是你个难题，希望大家永远不要碰到。另外也提醒大家，特别是带孩子外出时一定注意监管。

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