宝宝咳嗽发烧怎么办？正确做法这就告诉你！

宝宝年纪小抵抗力较弱，感冒后常会出现咳嗽、发烧症状。面对这种情况，很多家长一心急就会采取不当的措施加以应对。那么，宝宝咳嗽发烧怎么办？快来听听育姐是怎么说的吧！

宝宝咳嗽发烧的正确应对方法

大家首先要了解一下什么是宝宝发烧。一般而言，宝宝体温超过37℃方能算是发烧。发烧是免疫系统正在与病毒作斗争，其实并不一定是坏事。接着，大家要根据宝宝发烧时的体温，采取不同措施加以应对：

宝宝发烧体温低于38℃，大家可使用物理降温法帮助宝宝散热降温，比如：用温热毛巾擦拭宝宝身体、湿毛巾在额头上冷敷等。另外，大家要给宝宝多喂水，从而加快散热、排出毒素。

宝宝发烧体温高于38℃，咳嗽越来越厉害，痰液较多咳不出来，或者有其他不正常表现，大家要及时将他送往医院就诊。

宝宝咳嗽发烧应采取的具体措施

宝宝咳嗽发烧，大家可采取以下措施帮助他缓解症状：

1.宝宝精神状态较好，大家可在医生指导下给他使用阿奇霉素，并同时服用一种止咳药。育姐提醒大家，宝宝只能连续使用阿奇霉素3天。另外，给宝宝使用阿奇霉素时，还应密切留意他的精神状态。

2.宝宝降温后没有反复，大家可以给他服用清热解毒的儿童药，比如清开灵、山腊梅颗粒等等。宝宝持续发低烧，7天后也要停止服药。

3.宝宝精神萎靡、体温大于38℃、咳嗽间隔小于10分钟、呼吸伴有喘息，有可能会发展成肺炎，应赶紧送她去医院就诊。

4.一般来说，咳嗽症状一个星期就会消失。宝宝一天之内频繁咳嗽有可能是慢性咳嗽，大家要引起警惕。请注意，宝宝患慢性咳嗽，服用止咳药和消炎药是不起作用的。

最后育姐还要提醒大家，盲目给宝宝服用非处方感冒药或抗生素类药物有可能出现严重的不良反应，后果不堪设想，一定要在医生的指导下给宝宝服药。

宝宝咳嗽发烧怎么办？大家只要采取以上这些措施，就一定能帮助宝宝尽快康复，快去试试吧。

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