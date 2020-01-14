男童钻进洗衣机差点没命，妈妈被警方起诉

据英国《每日邮报》报道，2019年8月，美国一名5岁男童莫名其妙地被关在正在运行的洗衣机中，随衣物上下翻滚险些丧命。从洗衣机中出来后，男童一直在呕吐翻白眼，表情看上去十分难受。而妈妈不仅没有报警，还狡辩称“是儿子自己钻进去的”！

男童钻进洗衣机中受伤严重，医生向警方报案

据了解，这名妈妈名叫希瑟·奥利弗，现年30岁，来自印第安纳州印第安纳波利斯。2019年12月19日，警方以疏忽照顾儿童导致身体伤害罪逮捕了希瑟。

2019年8月16日，希瑟打电话给同居男友称：“儿子钻进洗衣机中快死了”。男友闻讯后马上赶回家中，发现儿子浑身湿透，意识模糊，不停地翻白眼，还吐了两次，于是马上将儿子送往医院急救。

孩子先后被送往两家医院进行救治，医生检查时发现，孩子上身到处是淤青，手臂上有抓痕，有被虐待的嫌疑，于是立即报警。

妈妈被起诉后获保释，男童否认被虐待

据起诉书显示，男童“外套湿湿的，但内衣有的地方是干的”。 希瑟供称，她起床时看见孩子仍在熟睡，便去厨房拿牛奶喝，突然听到洗衣机传来进水声便跑过去查看，发现儿子被锁在洗衣机中无法出来。她赶紧按下停止键，把孩子拉了出来。她向警方表示，是儿子自己钻进了正在运行的洗衣机中。

希瑟12月19日遭到指控后，第二天就被保释回家。根据男童自己和他爸爸的描述，以前从未遭受过虐待。但事发后有人询问男童：“妈妈好不好”时，男童的回答居然是“不好”。

关于男童到底是怎么钻进洗衣机中的，警方还没有公布调查结论。

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