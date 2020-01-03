那些小时候被父母PUA过的孩子，长大后都怎样了？

“老爸，老爸，我们去哪里呀~”伴随着熟悉的曲调，《爸爸去哪儿》已经来到了第六季。与前几季的火热相比，这一季低调得多，不仅改了名，还只在芒果TV的国际版播出，甚至很多观众都不知道它已经开播了。

但是万万没想到，因为节目里“小包总”杨烁的育儿方式，这部默默无闻的综艺再次喜提热搜。本着求真的心态，龙妈还是千辛万苦找了视频来看。说实话，在点开前，龙妈心想，不就是对孩子严厉了点，能有多让人窒息？点开后，emmm别拦我，真想冲进屏幕打他啊！

看过以前节目的人都知道，这档综艺是室外录制的，本季选择的第一站是稻城亚丁，景色优美，风光怡人，正是放松的好地方。然鹅！节目伊始，杨烁儿子杨雨辰就进入了备受打击的“挨训模式”。

节目刚开始没多久，爸爸们和孩子一起坐车去住宿地，一下车杨烁就开始了训斥：我从哪边走的？走回去再走一遍！！

一脸茫然的杨雨辰虽然不知道为什么爸爸那么生气，但还是乖乖退回了车门边，重新走过来。这下杨烁总该满意了吧？不，迎接杨雨辰的是一连串越来越大声的斥责：衣服拉好没有？！背包呢？！快点！！

亚丁气温低，杨雨辰身上的衣服本就厚，背包比较难调整，冷不防被亲爹这一阵凶，他赶紧整理好身上的衣物，还没歇口气，杨烁又开始了：你不会走路吗？并命令儿子走到高处再走回来。完全不理解发生了什么的杨雨辰自然是一头问号，但还是乖乖服从了爸爸的命令。结果杨烁仍旧不满意，训斥道：能走直路吗？

其实，是因为杨雨辰走路有点内八，杨烁才如此火大。但他并没有解释给杨雨辰听，没有直接指出杨雨辰该怎么做，所以他的这一顿训斥得到的只是杨雨辰似懂非懂地点头，表示自己会改正。

试问一个刚到陌生环境的孩子，突然遭遇了家长的连环训斥，他的心里除了恐惧和迷惑，还能有什么？在这种环境中，又能指望孩子学到什么？

在接下来的环节中，杨烁的操作越来越让人火大，令人窒息。

行为一：对孩子PUA

节目中，要在不知道对应房子的情况下盲选数字，杨烁想选1号，杨雨辰却选了5号。结果好巧不巧，5号偏偏是条件最艰苦的那个房子，路途遥远，海拔又高。

讲道理，谁也不想选到这栋房子，杨雨辰想必也不会开心。这时身为家长的正常操作，应该是去安慰孩子吧，绝不会是指责孩子。果然，我们的“小包总”可不是一般人，在走向房子的途中，他一直对杨雨辰冷嘲热讽。哦对，还不忘表现自己多有远见。

看到这里真的实名心疼杨雨辰，要知道亚丁海拔4000多米，即使大人走路也很吃力，他小小年纪既没因为路远闹情绪发脾气，也没中途哭泣要放弃，真的很难得很乖巧。在如此艰难的条件下，他的努力不仅没得到爸爸杨烁的认可，还要一路被打击被嘲讽，实在是太可怜了。

本以为快到房子也就结束了，谁想杨烁突然提出了新要求，要孩子“在我之前踏进房间的门槛”，否则就要从起点再走一遍。

冷嘲热讽，不断打压自尊，抬高自己地位，随意提要求，这不是对孩子PUA又是什么？这种让人窒息又略带点熟悉的操作，其实生活中也有不少家长干过。例如孩子从第十名进步到第二名，还没来得及高兴，就被家长泼冷水下次就要跌出前三，顺便贬低一下“你什么时候体育成绩也能拿前三就好了”，总之绝不夸奖，绝不认可，只泼冷水。

这种行为导致的后果就是，即便孩子长大了，心里明白父母是爱自己的，童年时受到打击造成的伤口也难以愈合，永远都是梗在心口的一根刺。

行为二：正确的答案只有一个，就是我

前面也有提到，杨烁每次训斥杨雨辰，其实也有自己的出发点，例如想纠正他的内八走路姿势，想锻炼他的责任感和毅力，也是出于爱的表现。但是即便如此，他的行为还是处处都透露出，他追求的是不容置疑的权威地位，是孩子的全然服从。

他不会向孩子解释为什么要这么做，不会告诉孩子自己的理由，也不会教导孩子下次遇到这种情况该怎么面对，他只想让孩子意识到，自己都是错的，只有爸爸才是对的，爸爸永远都是对的。

事实上，杨雨辰是一个很优秀的孩子，他对妹妹爱护有加，和其他孩子在一起时也会主动承担起照顾别人的责任，是个十分细心温暖有担当的好孩子。

但是这些优点杨烁全都视而不见，因为在他眼里，这不是他想要的儿子应该有的样子，那么他想要的儿子应该是怎样呢？

秉持着男人必须怎样、女人必须怎样的性别偏见式教育理念，他要打造的是一个硬汉、糙汉的儿子形象，不符合他要求的，都不算是好孩子。因此，他动不动就训斥杨雨辰，高声斥责配上要打人的表情，让孩子惶恐不安。

行为三：诈尸式育儿

丧偶式育儿我们已经很熟悉了，比这更让妈妈们抓狂的行为，大概就是诈尸式育儿了。指的就是杨烁这种平时对孩子不管不问，心血来潮时非要按照自己的理念来教育一下孩子的教育方式。

杨雨辰今年七岁了，杨烁自己回忆在他身边的时间不到半年。因此，杨雨辰的诸多良好品德都是妈妈独自教育的成果，在孩子成长过程中始终缺席的爸爸，一出现就是无尽的训斥、责骂，一味打击孩子来彰显自己父亲的权威，就这样他还好意思嫌弃杨雨辰跟自己不亲？

没有人天生就是完美的父母，但是只有认识到自己的错误，才有改正的可能。从目前的节目来看，杨烁并没有这个觉悟。他依旧还是那个坚持训斥、打压孩子，有着强烈性别偏见的爸爸，只能希望他的这段诈尸育儿不要给杨雨辰留下一辈子的心理阴影。

同时也提醒大家，在育儿的过程中，尽量采取积极的、正面的方式，多看到孩子的闪光点，不要让孩子在压抑、否定自我的氛围中长大，不要让自己成为孩子一生中挥之不去的阴影。

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