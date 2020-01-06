小孩感冒吃什么药？看完这篇全知晓

最近，很多孩子都受凉感冒了。面对市面上如此众多的感冒药，爸爸妈妈犯了难：究竟该选择什么感冒药给孩子服用呢？今天育姐就给大家说一说小孩感冒吃什么药，赶紧来了解一下吧。以下内容仅供参考哦~

常见的感冒类型有4种：风热型感冒、风寒型感冒、时行感冒和暑湿型感冒。大家要根据小孩的感冒的不同类型对症用药：

1.风热型感冒

风热型感冒的通常症状有：头疼、流鼻涕、鼻塞、咳嗽等。除了这些症状外，还有可能出现喉咙疼、咳黄色粘痰、发烧严重等症状。

治疗风热型感冒应注意辛凉解表。大家可以考虑给宝宝服用羚羊解毒丸、银翘解毒丸、板兰根冲剂、感冒退热冲剂、香雪抗病毒口服液等。

2.风寒型感冒

孩子患风寒型感冒后通常会出现头疼、咳嗽、打喷嚏、鼻塞等症状，有的孩子还会出现流清涕、咳白色稀薄痰、咽喉红肿肿痛、发低烧、怕冷等症状，需要多穿衣服多盖被褥才感觉舒适一些。

治疗风寒型感冒应以辛温解表为首要。通常可选用以下这些药物：通风理肺丸、九味羌活丸、午时茶颗粒、伤风感冒冲剂、感冒清热冲剂等。如果孩子感冒时伴有内热便秘，可以考虑给他服用防风通圣丸。

3.时行感冒

时行感冒和风热型感冒在症状上很相似，但病情更加严重。孩子除了有风热型感冒的症状外，还会出现全身酸痛、剧烈头痛、疲惫无力、胸痛、食欲不振、恶心等症状。

治疗孩子时行感冒，应以疏风透表、清热解毒为主。大家可以考虑给孩子服用防风通圣丸、重感片、重感灵片等药物。桑菊感冒片、强力银翘片、牛黄解毒片、银翘解毒片用来治疗时行感冒效果较差，不推荐大家使用。

4.暑湿型感冒

暑湿型感冒大多发生在夏天，小孩患病后会有发烧、怕冷、头疼、腹疼、腹泻、口淡无味等症状。

大家在治疗时应注意给他祛湿、解表、清暑，建议选用银翘解毒丸、藿香正气水等药物给孩子服用。如果孩子有严重的肠胃道症状，最好不要给他服用香砂养胃丸、山楂丸、保和丸等药物。

小孩感冒吃什么药？大家看完以上这些内容都清楚了吧？需根据孩子的具体症状判断出感冒类型，再对症用药。当然了，具体还是建议谨遵医嘱。

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