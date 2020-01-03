一岁宝宝发烧，这份护理指南赶紧用起来！

冬天天气寒冷，一岁宝宝受凉后常常会生病发烧。看着宝宝难受的样子，很多新手父母心痛如绞，但又不知道怎么办才好。今天育姐给大家奉上一岁宝宝发烧的正确护理指南，赶紧来学习一下吧。

一岁宝宝发烧怎么办

一岁宝宝发烧，大家不要惊慌失措，一定要要保持冷静，建议用以下方法进行护理：

1.发烧时内热较重

如果宝宝发烧时出现舌苔黄、咽喉肿痛、小便发黄且味道重等症状，说明其体内内热较重。此时应让宝宝少量多次喝温开水或盐水。宝宝发烧是身体的自我调节，大家不要急于让他服药，以免掩盖症状妨碍疾病诊断。宝宝发烧时可能会哭闹、精神萎靡，大家要多陪陪他。

2.受凉感冒引起的发烧

一岁宝宝发烧的主要原因是受凉感冒。宝宝发烧时伴有脸色发白、手脚冰凉、舌苔白、小便色淡等症状，大家可给他喝生姜红糖水，从而排出体内寒气缓解不适。大家也可以给宝宝喝葱白水，帮助其发汗降低体温。

3.根据体温进行处置

宝宝发烧体温在38.5℃以下，大家可以使用物理降温法帮其退烧，比如用温毛巾擦拭身体或者洗温水澡等。请注意，水温不要超过37℃，宝宝洗浴完毕要及时用毛巾包裹起来，不要让他受凉了。

宝宝发烧体温在38.5℃以上，大家要及时将他送往医院就诊，以免诱发其他疾病。医生会根据化验和检查结果找到宝宝发烧的病因，然后对症进行治疗。

一岁宝宝发烧吃什么好

宝宝发烧期间，应少吃多餐，保持清淡饮食，以流质或半流质食物为主。以下几款辅食既有营养有促进消化，大家可以做给宝宝吃，仅供参考为~

1.鲜苹果汁

苹果汁中含有丰富的维生素C，不但能满足体内营养需要，还能中和毒素改善发烧症状。

2.鲜梨汁

大家可以让宝宝喝鲜梨汁补充维生素。鲜梨汁可以起到止咳、润肺、清热的作用，发烧伴有咳嗽的宝宝最适合饮用。

3.西瓜汁

西瓜去籽后放入搅拌机打成汁即可。西瓜汁具有利尿、解暑、清热等功效，可以帮助宝宝排出毒素缓解发烧症状。

4.鸡蛋羹

准备一两个鸡蛋，打匀后倒入适量温水，蒸熟后即可给宝宝食用。鸡蛋羹很容易被消化吸收，可以帮助宝宝补充蛋白质。请注意，鸡蛋羹不能让宝宝吃太多。如果宝宝伴有咳嗽，请不要让他吃鸡蛋。

5.米汤

大米煮烂后去渣，加入少量白糖后即可给宝宝食用。米汤含水量较高，宝宝吸收起来很方便。

一岁宝宝发烧怎么办？这份护理指南大家赶紧用起来，一定能帮助宝宝尽快退烧，早日恢复健康！

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