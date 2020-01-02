北大博士后20年不见父母，原生家庭的伤害能有多大？

近日，一则“北大博士后出国失联20年”的消息在不少平台刷了屏。根据媒体的报道，这位身患重病的76岁老母亲，在病危弥留之际，仍牵挂着她的儿子王永强，渴望能够再与儿子见上最后一面。而她的儿子，北大博士后20年前去了日本，注销了中国国籍，之后便杳无音讯。

此消息一出，引发广大网友热议的同时，也有不少好心人自发帮忙寻找王永强。很快，有人发现居住在亚特兰大的一位华裔“WangYongqiang”与王永强各方面信息都吻合，并经过求证，确认此人就是王永强。

当得知家人通过媒体在积极地寻找自己，王永强通过中间人回复，希望父母不要再找自己。问其原因，他只说了七个字：“清官难断家务事”。

此言一出，网上的言论也分为了两派。一派认为王永强没良心，没有承担起赡养父母的责任；也有一派认为，其中肯定有外人不知的情况，确实无法决断。

随后，王永强的家人也表示不想再找他。而王永强的舅舅表则透露，其中确实存在一些内情。

内情为何？很快就有知情人发帖，详细叙述了王永强不愿意见父母的原因。

总结起来，有以下几点：

1.王永强多次被父母要求辍学；

2.王永强考上大学后读书都靠自己，父母一文未出反索要钱财；

3.父母多次要求王永强帮家人和亲戚忙，要求远远超出王永强的能力；

4.因父母和亲戚的亲情勒索，王永强被迫离家乃至出国，甚至因压迫和妻子离婚。

从中可以看出，王永强是一个聪慧且心性坚强的人。面对父母一次次索要钱财，逼着帮忙的举动，他依然一路读到了博士后，甚至也有过一个美满的家庭。可是饶是如此，他最终还是无法忍受，无奈结束婚姻，以出国这种决然的方式，斩断了和家中的联系。

站在王永强的角度来看，原生家庭给他带来的困扰和伤害是无法弥补的。只是因为会读书，他就要承担起照顾父母哥姐以及七大姑八大姨的责任。甚至在他决定去日本时，父母还要求带上他们和哥哥。敢拒绝？父母就闹得他的生活不得安宁，连老丈人家都受到了骚扰。

但是在王永强父母看来，他们家境贫寒，靠着卖老鼠药供儿子上学，养了儿子十八年，理应得到他的回报。

我们无法指责老人这种朴素的“养儿防老”的思想。只能说，他们对王永强的期待，就像一座大山，压得他喘不过气来，只能选择逃走。

其实，这家人的悲剧，是将不少父母与子女之间的矛盾点放大了。生活中，我们经常可以听到这样的话：“父母养你不容易，长大了以后要报恩”。而长期给孩子灌输这种观点，一味地向孩子索取回报，只会导致两种结果：一种就是孩子永远活在父母的期待中，失去了自我；一种就是像王永强一样，干脆远离原生家庭。

而无论哪一种，对父母和孩子来说都不是好事。孩子感受不到父母无私的爱，父母也发现孩子离自己越来越远。

养儿育女，应当是无私的过程，彼此滋养、彼此支撑才是最好的亲子关系。父母用爱滋养子女长大，子女将爱化作父母老来的支撑。

而这一切的前提，是爱，不是控制与索取。

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