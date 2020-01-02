家有爱顶嘴的娃，我该怎么办？

在孩子成长过程中，大部分家长都会遇到这样一种情况：不管大人说什么话，孩子都爱顶嘴。每位父母都希望自己的孩子能够乖巧懂事，也希望自己能够和孩子做朋友。但是每当孩子顶嘴时，父母都不知道如何好。那么，如何改正孩子爱顶嘴的坏习惯？下面就跟随小编共同学习一下。

1.自己以身作则

父母是孩子最好的老师，父母的一言一行都容易被孩子模仿学习。父母若不想孩子养成顶嘴的习惯，自己首先要以身作则。如果只是单纯的训斥孩子，自己在日常生活中却脾气暴躁、爱跟他人争辩，孩子肯定也不会听从父母的教导的。

2.保持家庭氛围和谐

在家庭环境中，父母尽量保持家庭氛围和谐，不要独断专裁，更不要以自己的想法命令孩子。在家庭里，父母要多给孩子讲道理，即使犯错误也不要直接训斥。当孩子提出自己的想法时，尽量尊重孩子，给孩子一定的表达时间。即使不认同，也不要直接否定孩子。

3.冷静耐心

孩子年龄还小，犯错误时怕受到批评，就会找出各种理由逃避责任。因此在孩子顶嘴时，父母首先要冷静下来，耐心询问事情原由，不要不分青红皂白或者听到孩子顶嘴就处罚他们。对待孩子要有耐心，告诉他们错在哪里，直至他们心服口服。

4.不溺爱孩子

孩子爱顶嘴，很大程度上是家长的溺爱造成的。因此在平时生活中，家长虽然要疼爱孩子，但万万不可溺爱他们，否则不仅无法正确的教育他们，反而会使他们的性格越来越差。因此若是孩子在平日里有顶嘴或者不听管教，应该一开始就教育他们，如果他们还是不听从，父母可以和家里其他长辈不理会他们，使孩子明白，爱顶嘴的孩子是没人喜欢的。如果孩子只是犯错，但是听从父母的管教，父母可以耐心的给孩子讲道理。

5.从孩子角度出发

有时孩子顶嘴，并非是他们故意逃避责任，而是内心真实的想法。因此在孩子犯错或顶嘴时，父母应该从孩子角度出发思考问题，也许会更好的解决孩子爱顶嘴的坏习惯。

以上是帮助孩子改掉爱顶嘴的方法，当家长发现自己的孩子爱顶嘴，应该耐心的沟通，这样才能更好地和孩子交流。

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