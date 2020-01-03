备孕必备的六大营养素，赶紧补起来！

众所周知，想要宝宝健康就要在怀孕前做好准备，比如戒烟戒酒、不能太过劳累，当然更重要的是要补充充分的营养。那么在孕前，女性要补充哪些营养？下面我们就共同了解一下。

1.维生素C

维生素C不仅能够提高免疫力，预防一些疾病，还能够保护牙龈，美白护肤，减少黑色素的沉淀。因此女性在孕前一定要多食用一些含维生素C较多的食物，例如青辣椒、西红柿、橙子、葡萄汁等。维生素C很常见，几乎所有的蔬菜水果都或多或少含有维生素C。如果女性在日常饮食中没有吃到这些食物，可以在每晚睡前喝半杯橙汁，这是最简单的补充维生素C的方式。

2.维生素B6

某些避孕药服用后会产生胸闷气短、焦虑烦闷、困倦乏力的情况，每日服用适当的维生素B6能够解决这一问题。此外，维生素B6还能够促进女性体内的雌激素代谢、缓解经前综合症状。常见的含维生素B6较多的食物有香蕉、牛排、金枪鱼、鸡胸肉等。

3.钙

女性超过了二十岁，就要开始补钙，因为自这个时候起，骨质密度便开始下降。普通女性每天要补钙1000毫克，若女性在备孕期，需要摄入钙达到1500毫克。常见的含钙较多的食物有牛奶、鸡蛋、瘦肉、豆类等。

4.锌

锌能不仅够保证头发光滑明亮，还能抵抗免疫力，增强性功能。如果女性有备孕计划，为了早日受孕成功，一定要补充充足的锌。常见的含锌较多的食物有苹果、蔬菜、豆类、瓜子、生蚝等。

5.叶酸

叶酸对于孕妈妈及备孕期的准妈妈尤为重要，根据科学研究发现，如果孕妈妈在孕期前三个月体内缺少叶酸，宝宝畸形的几率会增大。因此女性在备孕期就要补充充足的叶酸，每天至少摄入400微克。常见的含叶酸较多的食物有南瓜、胡萝卜、蛋黄等。

以上是孕前女性一定要补充的五大营养，在日常生活中女性要谨记，虽然工作很重要，但自己及家人的健康更重要。

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