宝宝莫名呕吐，要去医院看看嘛？

宝宝出生之后，呕吐是常见的现象，一般2-3天会自动消失。但是并不是说宝宝只要呕吐，就可以掉以轻心不去管他们，某些呕吐需要立即就医检查，否则会有生命危险。那么，什么情况下宝宝呕吐需要就医观察？

宝宝呕吐需要就医观察的情况

1.呕吐并伴有脱水情况

如果宝宝不仅呕吐，并且尿液减少、嘴唇干裂，不停哭闹且没有泪水，就属于呕吐并伴有脱水情况。特别是宝宝尿量减少，更要加强警惕。

2.饭后不停呕吐

如果宝宝在吃完饭后就开始呕吐并持续时间长，至少半个小时还不停止，这就属于身体原因，可能是宝宝幽门较窄造成的。针对这种情况，父母也不要过于慌张，在医生确诊之后做一个小手术就可以彻底解决该问题。

3.呕吐并伴随抽搐

如果宝宝在呕吐的时候并抽搐，父母要格外小心，应该立即送他们到医院进行检查，因为宝宝很可能身上伴随某些疾病，如发烧、重度感染等。

4.呕吐物颜色较暗

如果宝宝呕吐物中有一丝血，这虽然看起来很害怕，但是实际上并不用过多担心，因为食物从肠道流出来后，是会对食道壁血管造成一定的伤害而出血。但是如果宝宝的呕吐物血量越来越多，应该及时带他们去医院检查。

预防宝宝呕吐的方法

1.健康饮食

父母在宝宝出生之后，不仅应该给宝宝养成健康的饮食习惯，还要使他们拥有良好的作息时间，保持身体健康。

2.正确哺乳

给宝宝喂奶时，要提前用温水清洗乳头；在喂奶后，将宝宝直立抱起，轻轻拍打他们的背部。

3.睡觉侧卧

如果宝宝有呕吐的现象，那么当他们在睡觉时，父母尽量让他们采取侧卧的姿势，以免出现窒息危险。

以上是宝宝呕吐需要就医观察的情况和预防宝宝呕吐的方法，当父母发现宝宝有任何不适，应立即求助医生。

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