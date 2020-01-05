备孕必须遵守的事情，错一个都很危险

想要一个健健康康的宝宝，不仅准妈妈要在孕期注意一些事项，补充充足的营养，而且从备孕期就要做好充足的准备。否则，孕前准妈妈的一个不小心，就容易影响宝宝的身体健康。那么，孕前准妈妈要坚持哪些原则？下面我们就共同了解一下。

备孕期间要坚持的原则

1.不高龄受孕

由于现代生活压力的增大，很多年轻男女在婚后并不着急要孩子，而是以工作为主。但是需要注意的是，女性受孕年龄不宜过大，最好不要超过30岁。根据科学研究发现，女性最佳受孕年龄在24-30岁之间，超过了这一阶段再生育就属于高龄产妇。女性年龄过大生育，很容易使宝宝出现先天性畸形问题。

2.戒烟戒酒

烟酒中含有有毒因素众所周知，如果夫妻有备孕计划，在孕前三个月就要戒烟戒酒。不仅女性要戒掉这些东西，男性也不能再碰，否则女性被动吸烟喝酒同样对胎儿的健康和发展不利。

3.不在蜜月时受孕

很多女性都是在度蜜月时期受孕的，但是医生并不建议这一做法。因为蜜月时期本身男女体力消耗就较大，如果晚间再进行性生活，不仅不容易怀孕，而且由于男女白天过于劳累，精子与卵子的质量都较低。这样即使怀孕，宝宝的智力与体力与其他同龄孩子相比，很可能都处于劣势。

备孕期间不能食用的食物

1.烤肉

烤肉是很多年轻人喜欢的一种食物，但是需要注意的是，在备孕期，女性最好不要尝试，尤其是烤牛肉和烤羊肉。因为牛羊身上会有弓形虫寄存，而弓形虫对胎儿身体健康有极大的伤害。如果准妈妈一旦受到弓形虫感染，宝宝畸形、弱智的几率将会大大增大。

2.向日葵籽

向日葵籽中含有特殊的蛋白质，能够增强身体的营养，因此一些老人会让自己的儿女食用。但是同时，这种特殊的蛋白质食用之后能够导致男性睾丸的萎缩，影响他们正常的生育功能。

3.咖啡

根据研究发现，每天喝一杯咖啡的女性相比较不喝咖啡的女性而言，受孕成功的几率少了整整一半。因此为了尽早怀孕，女性在备孕期不要接触咖啡。

以上是孕前准妈妈要坚持的原则和不能食用的食物，为了宝宝的健康，准妈妈要格外小心。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)