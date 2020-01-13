产妇奶水稀，该如何调整？

我们都知道，母乳中富含各种营养，因此专家都建议母乳喂养宝宝。但是在这个过程中，很多产妇会发现自己的奶水很稀。如果奶水过稀，宝宝容易营养不良，脑力体力发育出现问题。因此，如果奶水过稀，就要采取一定的措施。那么，如何解决产妇奶水稀的问题？下面我们就共同了解一下。

1.适当挤掉前奶

如果产妇的前奶比较多，可以适当的挤掉它们。否则在宝宝喝奶的时候，就会出现喝完前奶就不再继续喝奶的情况。在母乳中，后奶的营养是比较丰富的，如果宝宝只喝前奶不喝后奶，营养势必跟不上。

2.食疗进补

产妇奶水稀，最有效的办法就是通过食疗来解决。常见的食疗方法有花生猪蹄汤和鲫鱼配菜汤。所谓花生猪蹄汤，就是将花生、猪蹄、生姜一起熬汤，随后加入适量食盐即可。这个方法不仅简单，而且对解决奶水稀的问题有很大帮助。所谓鲫鱼配菜汤，是将鲫鱼清洗干净后放入锅中慢炖，十分钟后加入豆芽、通草、适量的盐，直至形成浓稠的汤汁。

3.调整饮食结构

产妇生完宝宝后身体很虚弱，这个时候不要以为宝宝健康平安自己就可以随意吃喝了。产妇要像孕期那般调整饮食结构，不要让自己养成挑食的习惯。比如只吃蔬菜不吃水果，或者只食用肉类不摄入维生素等，这些都会使奶水变稀。产妇在妊娠结束后，依然要均衡饮食，必须摄入的营养一样不可缺少。

4.满足宝宝的需求

在喂宝宝喝奶时，产妇不要给宝宝规定一日三餐时间。这一时期什么时候宝宝想要喝奶，就立刻让他喝。产妇也不要在喂宝宝喝奶的时候频繁交换乳房喂奶，这对于产妇和宝宝来说都是不好的行为。

5.补充水溶性纤维素

产妇奶水越是浓稠，体内的水溶性纤维素越高。如果产妇发现自己的奶水过稀，可能是体内缺少水溶性纤维素造成的。因此在日常饮食中，产妇可以多食用一些含水溶性纤维素较高的食物，例如胡萝卜、大麦等。

以上是解决产妇奶水稀的措施，产妇生产完宝宝后，更要照顾好自己的身体，切忌随性而为。

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