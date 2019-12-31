父亲醉酒后妈保胎，6岁女童孤身看星星从15楼坠落！

据统计，2019年我国离婚率创新高。自2003年起，15年来离婚率持续上涨。鉴于此，有专家提出给离婚设置“冷静期”。大家怎么看呢？

许多家庭，夫妻双方经常吵架，最后闹到要离婚。长辈经常出来劝解“不能离婚啊，不然孩子怎么办？”这句话放到现在，绝对是属于“和稀泥”，因为有时夫妻双方的矛盾不可调和，再继续婚姻只是相互伤害。

很多人都觉得不能为了孩子委屈自己，不能因为孩子毁了后半段人生，所以离婚了。

可在离婚后能妥善处理好孩子的，又有多少呢？

2018年3月9号深夜两点半，在杭州的某个小区，一男子抓着保安着急地说自己6岁的女儿不见了。原来他当晚在外应酬，多了了两杯，回家时已经醉醺醺的了。凌晨起来上厕所发现女儿房间灯亮着，可人不见了！吓得他在家找了一圈，还是找不到，这才叫上保安在小区里搜索。

结果两人在一楼的杂物间发现了从15楼坠下的孩子，情况紧急赶紧送医。目前孩子已经从重症监护室转到了住院部，可情况还不稳定。

孩子的亲生父母在医院等待

为什么孩子半夜会从15楼坠下？

据悉，这户人来来自安徽，女孩正在幼儿园读中班。亲生父母离异过后，她就跟着爸爸生活。现在爸爸再婚，后妈已经怀孕了需要保胎，因此大人和孩子分别住在两个房间。

当晚爸爸回来后，因为喝醉了忘记把家门反锁就进了卧室休息。孩子见状，一个人走出家门，搬了张凳子在走廊，趴着窗户看星星，这才不小心掉了下去。所幸孩子落到了一楼垃圾回收房内，被砸穿的顶棚起到了一定的缓冲作用，这才捡回了一条命。

被砸穿的顶棚

爸爸李某事后解释，孩子原来就喜欢画画，也喜欢看星星，所以当时可能是爬到窗口看星星寻找灵感。他还说，孩子时常吵着要去寻找妈妈，和她一起生活。

如果说孩子坠楼只是个意外，爸爸的这句话却让整个事情原委清晰了起来。

亲生父母离婚，孩子变得敏感，更容易觉得寂寞与无助。她可能并不理解爸妈为什么要分开，为什么每天陪在自己身边的不是两个人。缺少的“妈妈”角色一时之间难以被代替，所以孩子每天被害怕、迷茫、想念的情绪围绕着。这些话不知道和谁诉说，只好寄托给天上的颗颗明星。星星那么遥远，对她来说，就像遥远的妈妈一样。

孩子掉落的窗台

为什么孩子的感受一再被忽视？

孩子的感情，爸爸李某不知道吗？育姐猜测，他是明白的。因为从他说的话里能看出，他知道离婚对女儿有影响，也知道孩子想去找亲生母亲。可是他忙着照顾二胎，忙着应酬，没有理会孩子的诉求。

或许时间会削弱情绪，可不会抚平伤痛。

孩子长时间地无助和寂寞，以至于只能通过看星星排解情绪。作为父母，难道没有责任去关心和爱护孩子吗？离婚后，有了新家庭后，之前的孩子就不是自己的骨肉了吗？

育姐相信有的后爸后妈是非常尽责的，对待自己的孩子和配偶前任的孩子是平等，一视同仁的。可难免有的后爸后妈只顾着自己的骨肉，甚至虐待配偶带来的孩子。

这是所有离异家庭的孩子会面对的问题。

孩子抢救画面

结婚离婚请慎重，孩子不是玩笑

回到开头的问题，如果有一对已经生了孩子的夫妻，感情真的出了严重的问题，想要结束这段婚姻，他们能不能该不该这么做？

对于这个问题，育姐只希望每对恋人在决定结婚时们都是经过了慎重的考虑，认定对方是适合自己的人。这个合适不仅是经济基础，还有家庭背景人格品质。有时一份爱能克服很多问题和阻碍，但多考虑也不是坏事。

而每对夫妻，决定要离婚时，也请慎重，不要把离婚当儿戏，尤其是当你们已经有了孩子。配偶或许可以再找，血缘关系却不是那么容易断绝和重认。有时婚姻关系可以通过修补和忍耐继续，有时则不能。

即使你们缘分尽了，也请不要忽略孩子的感受。他们在新的家庭中依旧需要关注，能时不时和另一边的爸爸或者妈妈接触和活动就更好了。红极一时的《家有儿女》中，刘梅和夏东海就是重组家庭，可他们都知道去关心对方的孩子，为彼此考虑，所以三个孩子才能快乐健康地长大。

离异家庭的孩子，最好的结局是有了两个家，而不是被两个家抛弃。

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