妈妈带娃洗澡犯困睡着，致男婴溺水死亡

据英国《每日邮报》报道，美国一名妈妈在给3名孩子放水洗澡时，突然犯困便一个人回房间睡觉，导致年仅9个月大儿子淹死在浴缸里。目前，警方和检方正在考虑是否对这名妈妈发起刑事指控。

妈妈洗澡时犯困打瞌睡，男婴淹死在浴缸里

据了解，这起悲剧发生在佛罗里达州霍贝桑德。12月20日上午11点半，警方接到报警称，有一名男宝宝在家中浴缸里溺水。警察赶到现场时看到，爸爸正在对孩子进行心肺复苏。医护人员随即将孩子送往医院急救，但为迟已晚，孩子最终在医院离世。

据了解，这户家庭有5口人，分别是30岁的爸爸肖恩·戴维斯，29岁的妈妈希瑟·克利福德，以及分别3岁、2岁、9个月三名子女。事发时，妈妈希瑟正带着3个孩子在浴室洗澡。她把孩子放进充满水的浴缸后，突然感到十分困倦，便一个人回到房间打瞌睡，没想到竟一下睡着了，从而导致悲剧的发生。

事发时爸爸正在熟睡，警方认为案情可疑

警方表示，事发时孩子的爸爸正在卧室里睡觉，对浴室里的一切并不知情。孩子溺水大约20分钟后，他隐隐约约听到浴室理有动静，便下床一探究竟。结果他看到小儿子面色发青，脸朝下浮在浴缸中，等他救起孩子进行急救时已经来不及了。

当地警长威廉·斯奈达认为，这起案件疑点重重，等确定男婴的死因后，再与检方讨论是否起诉涉事父母。有邻居向警方反映，几个星期前看到两名孩子浑身赤裸站在屋外，而爸爸妈妈同样在房间里睡觉，对孩子们的哭喊置之不理。

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