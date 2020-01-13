当心！这些日用品正威胁宝宝健康

宝宝由于年龄小，抵抗力弱，不仅容易受到细菌病毒的感染，生活中的一些日用品也在逐渐危害他们的健康，时间久了体内甚至会有毒素的滋生，父母需要格外注意。那么，生活中哪些日用品正在损害宝宝的健康？

1.空气清新剂

在现代生活中，很多家庭为了使室内保持清香，都会使用空气清新剂。但是需要了解的是，空气清新剂中含有大量的苯酚，日积月累吸入，不仅会头疼头晕，还会危及眼睛的健康。况且宝宝的皮肤本就娇嫩，如果不小心沾上，严重时会导致皮肤蜕皮。因此，为了保持室内空气清新，大家可以适当摆放花草。

2.塑料玩具

宝宝都是喜欢玩具的，但是有些玩具含有邻苯二甲酸酯，长期接触可能导致生殖器感染畸形。在这些玩具中，塑料玩具含有的邻苯二甲酸酯尤为多，父母需要注意。为了避免这一情况的发生，建议父母尽量给宝宝买木质的玩具。

3.漂白剂

为了祛除衣服上不小心沾上的污点，很多家庭都会常备漂白剂，但是如果宝宝误用或误食的话，对身体上的伤害是极大的。漂白剂中含有极强腐蚀性的氯酸钠，不仅味道难忍，还对肺部健康有很大的影响。因此在日常生活中，尽量不要买漂白剂或者氨水。对于衣服上的污渍，可以用柠檬反复擦拭来消除。

4.电器

很多父母以为，不让宝宝接触电器开关，就是对他们的保护，其实不然。我国大部分电器都含有溴耐燃剂，它们若被宝宝呼吸到，不仅对身体有危害，还不容易排出。安全起见，尽量不要在宝宝的卧室放家电。

5.卫生间清洁剂

卫生间的清洁剂同样含有有毒物质，如果宝宝大量吸收之后，肝脏功能会受到严重损害，眼睛也会感到酸涩难忍。因此在使用卫生间清洁剂后，父母要立即开窗透气，并不许任何人进入。如果卫生间没有窗户，要安装排气扇。当然，生活中最好还是不要用卫生间清洁剂，当想要清洁马桶时，可以往里面倒入250毫升的白醋，第二天再刷。

总之，为了保证宝宝的健康，生活中的很多事情需要一再小心。以上是损害宝宝健康的日用品，父母尽量不要让宝宝触碰到它们。

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