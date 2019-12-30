日常晒娃注意事项，做错伤害太大

很多宝妈都喜欢带宝宝去户外晒太阳，但是并不是所有的宝宝都适合晒太阳。如果不能晒太阳的宝宝强行沐浴在阳光下，不仅起不到杀菌消毒补钙的作用，还会对身体造成伤害。

不能晒太阳的宝宝

1.长时间未接触阳光的宝宝

这两个季节的天气本身比较寒冷，父母很少带宝宝出门，接触太阳的时间较短，若是没有补充充足的鱼肝油，宝宝体内的维生素D相对较少，钙就不能够被充分地利用去强骨健齿，但血液中的钙浓度尚能维持在正常水平。

如果一到春天或者阳光明媚的时候，父母就急着带宝宝出去晒太阳，宝宝体内的维生素D就会迅速增加，钙被运输到骨骼里，造成血液里的钙浓度减少，容易使宝宝发生抽风的情况。所以如果宝宝平常就很少接触太阳，那么开春的时候，不要过渡晒娃，而是循序渐进，逐渐增加日晒时间。

2.患有新生儿狼疮的宝宝

所谓新生儿狼疮，是指母体中自带的某种免疫抗体经过胎盘传递给宝宝的一种疾病。新生儿狼疮的临床表现是，皮肤布满环形红斑。一般来说，这种皮肤病变都是由宝宝晒太阳而诱发的。

宝宝晒太阳时的注意事项

1.不要给宝宝穿过多的衣服

一些爸爸妈妈带宝宝去晒太阳，会为他们穿上厚厚的外套，戴上帽子，其实这样做是不正确的。秋冬季节虽然天气寒冷，但是紫外线强度也会较弱，穿过厚的衣服去晒太阳，不仅没有起到一点作用，反而会使宝宝捂得一身汗，容易感冒发烧。

2.晒太阳前不要洗澡

爸爸妈妈在带宝宝去晒太阳前，不要给宝宝洗澡。因为人体中含有一种7-脱氢胆固醇的物质，它能够加强人体对钙的吸收，但是洗澡时会将这种物质短暂性消掉。因此若晒太阳前洗澡，即使随后晒再久的太阳，也起不到想要的效果。

3.选择合适的时间

晒太阳也是要讲究时间的，一般来说，早上6点-10点是最佳晒太阳时间，这个时间段红外线较强，紫外线较弱，有利于新陈代谢；下午4-5点晒太阳也可以，它能够促进宝宝对钙的吸收。

总之，并不是所有的宝宝都适合晒太阳，晒太阳也是有一定的方法的。以上是不能晒太阳的宝宝喝宝宝晒太阳时的注意事项，父母要了解宝宝的体质，不能强行带他们出去晒太阳。

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