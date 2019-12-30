再过2天就是2020了，祝大家平安喜乐！

生活啊，有时候就像一把刀，刀刀割在肉上，生疼。再过21天就要告别2019了，希望2020可以对身边的人好一点，希望家人好友没有疾病，希望所有人的生活工作都可以一切顺心，愿每一个人都平安喜乐。今天画了一只祈祷的小老鼠，把祝福送给每一个你。

身体健康才是一切的生产力，2020请让我身边的每一个人和我，都有健康的身体。

希望每一个家庭都幸福美满，每一天都可以快快乐乐。

希望生活中遇到的每一件事，都恰好是你想要的模样，没有失望、没有失落。

每一天都有吉星高照，逢凶化吉。

上学的学业顺利，上班的财源广进，不为前途生愁，不为未来担忧。

希望你的每个愿望都成真。

不为脱落的头发伤感。

爱嗑的cp都成真。

如果你或孩子还有其他的祝福想要传送，那就自己来画一张吧。

先画小老鼠的耳朵，稍微大一点会可爱一点。

再画鼻子，圆一点、大一点。

画出尖尖的脑袋

祈祷的双手

肥嘟嘟的肚子，不要太长，短一点

画出腿来，画粗一点更有力量

画肥厚的背部和屁股

画出长长的尾巴

补上眼睛

补上另一只耳朵

别忘了小胡子

涂上颜色就可以了

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