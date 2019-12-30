因忽视养娃最重要的是这两个字，她曾被嘲为“黑洞妈妈”

话说，综艺《妈妈是超人》第三季正在热播时，其中最富话题性也是金钱上最富有的，应该就是黄圣依一家了。

根据黄圣依自己在《星空演讲》中所提到的：因为她不擅长表达情感，比较含蓄，所以为了保护儿子安迪，屏蔽掉外界不利于孩子成长的负面言论，她选择了隐忍，尽量减少和孩子的接触。

但是有网友反驳，她这些年不仅没演出什么令人称赞的好角色，更没带好孩子。同是演员的孙俪把孩子的隐私保护得很好，却也没有耽误亲子互动和工作啊……

无论出于什么样的目的和考量，总之黄圣依就把儿子安迪寄托给了丈夫扬子的母亲，也就是安迪的奶奶抚养。然而奶奶对孙子有多好呢？《妈妈是超人》里展现的画面，让网友羡慕到不行，纷纷留言“您还缺孙子吗”、“贫穷真的限制了我的想象力”。

原来，安迪奶奶实行的完全是富养的路线：安迪喜欢出去玩，奶奶就修了个游乐场；安迪喜欢滑雪，奶奶就修了个滑雪场。安迪生活在6、700平的大房子。当奶奶喊他时，安迪光是从二楼跑下来就需要几分钟的时间！

看着这些画面，咱们广大群众当然也只能喊一句“有钱真好了”。

不过这不是关键，安迪从小跟着奶奶生活，奶奶在接受采访时也自豪地说到“安迪是我最疼爱的大孙子”、“安迪从出生到3岁都是我带的”、“安迪第一句会叫的是奶奶”。而安迪和奶奶在一起时也是天真活泼，听到要离开去北京做节目时还眼眶带泪。

这些言语和安迪依赖奶奶的画面，和后面节目中黄圣依与安迪相处的尴尬表现一对比，就凸显出了困扰很多家庭的育儿问题——隔代育儿、给孩子经济支持却没有精神支持！

当安迪和阔别已久的妈妈见面时，两个人都不激动都很墨迹；

当安迪被车门碰到时，黄圣依还在念叨你累不累，没有冲上去关心；

当安迪进家门喊了两遍很热，黄圣依只顾着自己脱衣服没理孩子；

黄圣依想和安迪处好关系，却准备了一堆安迪不喜欢的零食；

两人吃早餐时，安迪嫌弃黄圣依做的早饭太少不满意；

安迪不愿给妈妈喂猕猴桃，理由是距离太远了；

安迪给黄圣依挑选衣服，选的是自己最不喜欢的颜色……

▶ 即便你给了孩子再多的钱，他最亲近的还是那个日夜陪伴在身边的人。

再看黄圣依对安迪的了解程度，节目组安排的亲子问答环节，安迪的回答她几乎都没猜对，最后只得到了28分。

问如果只能带一样东西去外天空，安迪会带什么？黄圣依想当然地认为，儿子喜欢奥特曼，一定是会带奥特曼了，结果安迪回答氧气瓶；

节目组问月球上有什么，黄圣依想了半天，给出的答案是“兔子”，结果安迪的回答却是：陨石、行星、空间站。

安迪被问：家里你最喜欢的人是谁？黄圣依底气不足地说“肯定会说是我啊”，但安迪的答案是：第一喜欢的是奶奶，第二喜欢的是弟弟；

甚至被问到爸妈是做什么的，黄圣依表示自己和孩子说过是演员和商人，安迪却用一句“都是演戏的”打了脸。

虽然安迪只有5岁，可无论是知识面还是心理素质上，都远远超过这个年纪了。

在被问到“父母忙的时候会不会孤单”时，安迪倔强的回答：不孤单，因为我习惯了！这个回答让黄圣依这个做妈妈的流下了眼泪。

在孩子年纪较小，尤其是0~3岁的这个阶段，宝宝是通过与家长的接触来认识和构建世界的。当他体会到家长父母的爱，就能感觉安心，再逐渐探索世界。这个过程中也许会焦虑，但爸妈的支持能缓解这份不安。最后孩子才能建立起完善的人格和观念，走向外界。

所以家长，尤其是妈妈的角色格外重要，你们的态度和方式很大程度上回影响到孩子的人格：信任还是怀疑，淡定还是紧张，勇敢还是逃避，是孩子和家长一起决定的。

如果妈妈和爸爸在孩子长大的过程中，做不到陪伴，那么亲子关系必然会受到影响。

▶ 陪伴是育儿路上最重要的两个字。

所幸安迪还有一个很爱很爱他的奶奶，提供了足够多和稳定的情感支撑，否则孩子内心的空白，是很难用金钱填补起来的。

湖南卫视曾经爆火的节目《变形记》里，就出现过许许多多拿钱砸出来的孩子，他们不愁吃穿，精神上却极度匮乏，因为爸妈的失职，他们也没有建立起正确的人生观、金钱观，等到最后爸妈想矫正过来，才发现难上加难。

当然，我们也不应该站在道德制高点去指责黄圣依，只能说从节目表现来看，她在育儿这条路上确实存在着许多的不足。但也不能否认她对孩子的爱。

如果安迪被带回爸妈身边，却体会不到奶奶那样的爱与温暖，那么他还是个特殊意义上的“留守儿童”。只有妈妈爸爸都接纳他，信任他，真正关心他，才能逐渐修补这道关系上的裂缝。当然，之后黄圣依也意识到自己身为妈妈存在的问题，和安迪的关系逐渐缓和。

最后，希望孩子们在成长过程中，都能找到陪伴他，作为依靠的那个人。这个责任绝大部分时候都需要父母来承担。否则，孩子在这世上，也太孤单了。

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