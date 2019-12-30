为何BB总在傍晚黄昏时哭闹？这里有答案

要说起让妈妈们不寒而栗的东西，除了恐怖片和家庭花销，那就是宝宝的哭声了。无论是哇哇大哭还是低声抽泣，都意味着孩子需要你的关心和照顾了。而且越是年龄小的孩子，哭泣的原因就越难理解。

不少妈妈发现宝宝尤其“喜欢”在一天的傍晚和黄昏的时间段哭泣，甚至这种哭泣是毫无征兆的，安抚起来更是难上加难。所以有长辈会认为“这是不好的东西缠上孩子了，需要喝点香灰水”。育姐今天就来给大家讲讲黄昏哭，解开它神秘的面纱。

黄昏哭的原因

其实宝宝在黄昏哭泣，原因尚不能完全明确，但是许多专家认为肠痉挛是导致宝宝哭泣的主要原因。从宝宝出生10天到3个月左右，是“黄昏哭”（即黄昏哭吵综合症）的高发年龄段。一般6周左右到达巅峰，平均一天能哭3小时，然后宝宝哭泣的时间随着月龄增长而减少。

从下午的5点到晚上的8点，宝宝可能会发生难以安抚的哭闹、踢腿、频繁排气，全身处于亢奋状态。但是只要他能在几小时之内安静下来，其他时间段都较为平静，那么家长就无须大惊小怪。

另外，宝宝出生后，每天面对的都是一个新奇而广大的世界，所以到了黄昏，他的神经系统可能因为处理不了那么多信息而“超载”，此时哭闹成为宝宝最好的宣泄方式。傍晚的光线昏暗，孩子的情绪逐渐低落，想睡睡不着，所以干脆大哭一场，让家长来哄哄自己。

宝宝为什么会发生肠痉挛？

肠痉挛又称肠绞痛，是由于肠壁平滑肌强烈收缩而引起的阵发性腹痛。宝宝如果每天至少哭3小时，每周至少哭三天，每次难以安抚双腿蜷曲，在排气或者排便后得到缓解，那么就可判定是肠痉挛。

大部分情况下，肠痉挛可能是因为宝宝的神经系统发育完全，因此对刺激异常敏感，或者难以“自控”。随着身体发育逐渐成熟，这种无法控制自己身体的大肆哭闹行为，会得到改善。

奶粉喂养的孩子可能是对牛奶蛋白过敏，对母乳喂养的孩子来说，肠痉挛有时是宝宝对妈妈所吃的某种食物敏感的标志。所以妈妈可能需要尝试其他类型的饮食，避免某种食物，观察宝宝情况是否好转。

有时宝宝喝奶时哭闹或者较为兴奋着急，把空气带入消化系统内，也会引起肠绞痛。妈妈们尽量选择安静的房间，用平和的心态专注给宝宝喂奶，喂完后再拍嗝10分钟。

宝宝黄昏哭如何应对？

不过，目前暂时没有一种治疗方法能完美治愈肠痉挛，家长只能等待宝宝这段“爱哭闹”的时间过去，以下的措施或许能帮助你缓解宝宝的症状。

△ 3、4个月左右的宝宝

【1】哺乳期的妈妈停止摄入刺激性的食物，比如洋葱、辣椒和含咖啡因的食物等。

【2】奶粉喂养的宝宝，可以换成和水解蛋白的配方奶，如果肠痉挛症状减轻，那么说明宝宝真的是对某种食物过敏。

【3】不要把宝宝喂得太饱，两餐之间间隔最好为2~2.5个小时。

【4】用婴儿背带背起宝宝四处走走安慰他，晃动感和与家长的亲密接触会使宝宝感觉舒适一些。

【5】轻轻摇晃宝宝，在另一个房间打开吸尘器、吹风机或者播放其他白噪音，稳定的节奏感和平静的声音能帮助他入睡。

【6】让宝宝趴在你的肩膀上，轻轻按摩他的后背，腹部的压力和按摩能帮他排气。

【7】给宝宝包上一张薄薄的大毯子，给他足够的安全感（不要包太久或太厚，以免出汗过热）

△ 5、6个月的宝宝

【1】除上述措施外，可以帮宝宝养成睡午觉习惯，以免身体过分疲劳引起黄昏哭。

【2】家长多给予宝宝一些陪伴，在心理上安慰。

△ 10个月的宝宝

【1】傍晚时分给家里点亮灯光，避免昏暗的光线引起宝宝情绪低落。

【2】给宝宝播放轻柔舒缓的音乐。

【3】宝宝不哭的时候，傍晚带他去外面适当玩耍，缓解疲惫情绪。

△ 1岁以上的宝宝

【1】不要因为孩子哭闹而打骂他。

【2】给孩子转移注意力的机会，如玩具或者动画片。

【3】给自己一个放松的机会，换一个人来照顾宝宝试一试。

当然以上都是可行的办法，家长在面对宝宝黄昏哭时都可以尝试一下。不过如果宝宝具有持续性突然哭闹并且双腿向胃部弯曲，伴有呕吐和拉出黑色粘液便便的行为，那么可能是患上了严重的肠套叠，即肠道一部分嵌入另一部分发生堵塞，会伴有剧烈疼痛，家长应该带宝宝及时就医。

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