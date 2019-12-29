牢记这5条简单法则，帮你保持健康

一个健康的生活方式，常常看起来非常复杂。广告和专家似乎总是给出冲突的建议。然而，建立一个健康的生活不需要很复杂。你需要做的是遵循以下5个简单的规则：

1.避免有害成分

一些如香烟、酒精和药物滥用，也很容易上瘾，使人很难放弃或避免它们。现在还有一个更普遍的问题是饮食不健康，如垃圾食品。如果你想获得健康，那么减少食用这些食物。再具体一点，请避免选择含有添加糖（包括蔗糖和高果糖玉米糖浆）的食物。

2.坚持锻炼

你需要锻炼，以确保身体、大脑和激素功能优化。更重要的是，运动能帮助减少抑郁和各种慢性疾病的风险，如肥胖、2型糖尿病、心脏疾病、老年痴呆症等。另外，运动可以帮助你减肥，特别是结合健康的饮食。它不只是燃烧卡路里，而且还可以改善激素水平和整体的身体机能。

3.良好的睡眠

睡眠对健康是很重要的，研究表明，睡眠不足与许多疾病有关，包括肥胖和心脏病。强烈推荐腾出时间，确保拥有高质量的睡眠。如果你不能正常睡眠，有几个方法你可以试试:

* 当天晚些时候不要喝咖啡。

* 尽量保持规律的作息时间。

* 睡在完全黑暗，没有人工照明的环境。

4.防止压力过度

健康的生活方式包括健康的饮食，高质量的睡眠和有规律的锻炼。但是感觉和思维方式也很重要。过多的压力会提高皮质醇水平，严重影响新陈代谢。它会增加垃圾食品的欲望，提高患各种疾病的风险。减少压力，尽量简化你的生活。你可以散步，练习深呼吸技巧，甚至冥想。克服压力不仅会更健康，它还将在其他方面改善生活。

5.健康饮食

吃健康的最简单、最有效的方法是把重点放在真正的食物。最好是吃动物和植物的组合，包括肉、鱼、鸡蛋、蔬菜、水果、坚果、种子以及健康脂肪、油和高脂肪的乳制品。

如果你体重正常，可以随意选择包括马铃薯、甘薯、豆类和燕麦等谷物。然而，如果你超重，肥胖或有迹象表明代谢问题，如糖尿病或代谢综合征，减少碳水化合物的摄入可能会带来很大的改善。

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