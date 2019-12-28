宝宝吃奶不省心，到底怎么回事？

大多数新妈妈都知道，母乳喂养和奶瓶喂养并不总是像预期的那样顺利，部分原因是婴儿都有自己的进餐时间习惯。我们总不能指望孩子会是一个每四个小时就喝220ml的婴儿。不过，如果你弄清楚了进食时间问题的根源，就不会太烦恼了。

1.宝宝心烦意乱，无法吃完饭

一旦婴儿几个月大了，他们就会经历一个社交阶段，他们想看看周围发生了什么。这种好奇心可以让宝宝不专注于吃奶。

可以试试每次喂奶时，播放白噪音或坐在同一张椅子上。如果孩子仍然不能集中注意，那可能是因为他吮吸时没有得到足够的奶水。当奶水的流量在喂养结束时自然变慢时，宝宝就会分心。因为较快的乳汁流动会使他更感兴趣，试着换到另一边的乳房。

2.宝宝有时会尖叫或扭动

宝宝可能不饿，会通过扭脑袋，拱背或哭闹让你知道。如果宝宝在喂食时看起来不舒服，那么解决办法就是休息一下。试图强迫他吃东西会让他产生抵抗。建议等到他显示出饿了的迹象再喂食。

3.宝宝拒绝母乳或奶瓶

如果宝宝鼻塞或是正在长牙，吞咽时可能会痛。如果他上次吃东西时被打断了，可能会犹豫再试一次。以下方法帮助宝宝尽可能舒适：给他一个冰凉的牙胶，或者使用生理盐水喷雾。如果宝宝拒食持续了一天或两天以上，或者他有生病的迹象，请及时就医。

4.宝宝吐了很多

一些婴儿下食道括约肌是不成熟的，吃进去的奶水容易逆流会食道（吐溢奶）。建议少食多餐。

5.宝宝刚完喝奶不久又饿了

如果宝宝正在经历一个快速成长的过程，几乎在头六个月内发生，你可能会觉得他正处于一个疯狂的进食状态。

6.宝宝磨磨蹭蹭，吃得太多了

大多数婴儿在12到15分钟内都能吸出乳汁，但有些人可能需要25分钟左右的时间——如果他们在喂食中小睡一会儿的话，时间会更长。可以尝试一个更直立的喂食位置。

另外，保持眼神交流可以帮助宝宝保持警惕。所以把他放在你的胳膊下，在你的胸前，这样就可以面对面接触了。

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