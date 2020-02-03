别担心！这些是流产的虚假警报

孕早期往往是一个容易焦虑的时期，特别是当你担心或有流产史的时候。但往往有一些症状或情况，人们会误读为流产的迹象。虽然这些情况中的一些确实需要监测，但也有些是完全正常的，无需担心。

1.血hcg值低

在怀孕早期，医生将在一段时间内检测人绒毛膜促性腺激素(HCG)的水平，以确定它们是否在上升。在大多数正常妊娠中，HCG水平应在妊娠早期每两到三天翻一番。相比之下，一个单独的HCG测试很少表明任何事情。

如果第一次测试后被告知自己的水平很低，不要惊慌。这可能意味着你怀孕了。最后，与其说是医生观察的最初数字，还不如说这些数字在怀孕期间是如何上升的。然而，如果HCG水平没有上升或下降，那很可能是流产的迹象。

2.有点出血

在怀孕早期注意到出血是很自然的，如果出现任何形式的出血，请就医。虽然斑点可能是流产的症状，但有许多原因导致这种情况是完全正常的。在怀孕期间，流向宫颈的血流将显著增加。因此，在性交后或阴道检查后发现这一点并不罕见。

在年轻女性中，宫颈切除术也可能导致斑点出血。当胎盘植入子宫时，也会出现斑点，这被认为是妊娠正常和健康的一部分。

3.抽筋

抽筋可能发生在正常妊娠期，而且本身并不是问题的征兆。当然，在怀孕早期，胎盘植入子宫时可能会发生抽筋，尽管通常情况下，抽筋是温和的，而且持续很短。

4.妊娠症状消失

怀孕初期，妊娠症状日复一日地波动，有时会完全消失，这是很正常的。孕期症状的消失，如乳房压痛、腹胀、情绪波动和对食物的渴望，并不一定是一个问题的迹象，尤其是当你即将怀孕12周时。到这个时候，你的许多早期症状通常会随着进入妊娠中期而减轻。

5.没有晨吐

如果你被告知晨吐是健康怀孕的标志，而你又没有经历任何典型症状，如恶心和呕吐，就会开始担心。但事实上，大约三分之一的女性根本没有任何症状。有一半的人会在怀孕14周前得到缓解。

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