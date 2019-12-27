胎儿是这么吃喝拉撒的，你造吗？

怀胎十月，妈妈要和肚子里的胎儿相处整整280天。有许多妈妈会摸着肚子，甜甜蜜蜜地想着宝宝这一刻在做些什么。成人每天必须进行的一些生理活动，宝宝是怎么完成的呢？会不会在你摸着肚子的那一刻，宝宝就在吃喝拉撒睡呢？育姐今天就来给大家科普一下。

★ 睡

虽然每个宝宝都有自己独特的作息规律，但是基本大部分胎儿，在大部分时间里都在睡觉。在妈妈怀孕的漫长280天里，宝宝的四周都比较昏暗，所以宝宝往往是闭起了双眼，听着妈妈的心跳声睡着了。

但是胎儿的睡眠也能被分为安静型和活动型。活动型时，宝宝睡得比较轻，可能会有伸懒腰、抬抬腿之类的小活动，也更容易被惊醒哦。妈妈在外面看到的则是肚皮突起或者颤动，就是胎动啦。

★ 吃

宝宝依靠脐带从妈妈那里获得营养物质，以维持自己生长发育。所以严格意义上来说，宝宝并不是依靠嘴巴来完成“吃”这个动作的。

从怀孕第1个月起，胎盘就逐渐形成，妈妈开始为胎儿做准备。等到第3个月，胎盘已经完全形成，胎盘通过脐带和胎相连。当妈妈吃下食物后，食物通过消化道吸收营养到血液里。血液循环经过胎盘，把营养成分传送给宝宝。

大约24周，宝宝的味蕾就发展得较为完备，能分辨羊水的味道了。所以妈妈吃下的食物味道，胎儿也能体会到酸甜苦辣。如果羊水比较甜，宝宝还会张开嘴巴吞吐，很是开心，甚至有些宝宝出生之后还会继续喜欢这些味道呢~

★ 尿

胎儿在大约14周时，泌尿系统给就基本发育完成了，开始产生尿液。那这尿液难道是直接排出宝宝体外的吗？没错！

宝宝源源不断产生的尿液，就是直接被尿了出来，最后变成了包围他的羊水的主要组成部分。羊水对于胎儿的意义重大，但是只进不出，只有宝宝尿，没有排出也不可能，否则妈妈的肚子岂不是要被撑破了。

大约一半的羊水会通过胎膜与母体进行物质交换，另外一大半经过宝宝接下来几周，发育成熟的消化系统，又回到了宝宝体内。

★ 喝

简单来说，宝宝“喝”下去的羊水， 就是他自己产生的尿液……

但是用喝来描述这个动作其实不太准确，应该用吞咽更恰当。宝宝吞咽羊水并不是渴了想喝水，因为他需要的物质都能在胎盘那获取，他只是在执行一个正常的生理性吞咽反射。

到了孕中后期，妈妈的羊水里，其实是宝宝尿出来→自己吞下去→尿出来→吞下去→尿出来→吞→咽→……

★ 呼吸

与喝水一样，水氧气都是胎儿必须的物质，但是这些都能通过胎盘，经过脐带获得。所以宝宝在妈妈肚子里时，其实并不会呼吸，也不需要。宝宝的肺部在出生前是坍塌的，内部没有空气，所以宝宝泡在羊水里也不会被呛到，一部分水进入反而有助于肺部的发育。

★ 拉

上面我们说到，宝宝都是通过胎盘，与妈妈血液中的成分进行交换，获得营养。所以宝宝的消化系统中没有什么能确确实实“吃”下去的东西，除了羊水。

因此，宝宝基本是没有粪便的，偶尔会有一些绿色的肠道分泌的黏液和胆汁的混合物。正常情况下，胎粪应该随着宝宝喝奶，肠道蠕动帮忙排出。如果妈妈的产程过长，或者发生了宫内窘迫而缺氧这种紧急情况，孩子的胎粪会提前被排出，污染羊水。所以妈妈在检查时发现羊水浑浊，需要格外注意！

希望各位孕妈都能顺利生下健康的宝宝哦~

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