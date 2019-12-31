避孕失败闹出“人命”？注意规避这些误区

据世卫组织保守估测，我国每年的人流例数居高不下，持续在一千万左右。之所以这样，和普遍存在的各种避孕误区不无关系。那么，常见的避孕措施有哪些误区？下面我们共同了解一下。

1.只能上环避孕

很多已经生育的女性，采取上环的措施。但是，并不是所有的女性都适合上环避孕。例如，如果女性患有子宫肌瘤，或者有痛经、月经不调现象皆不适合上环，如果强行上环，对身体健康有很大的伤害。

因此，如果生育过宝宝的女性想要避孕，可以根据自身情况选取不同的措施。如果女性月经不调或者痛经，可以通过口服现代避孕药的措施来避孕，这样不仅能够安全避孕，还能够缓解痛经等问题。

2.认为避孕药会发胖

以往的避孕药确实会有服用后发胖的情况，这也造成了很多女性即使发生了性行为，也不愿意利用避孕药来避孕。但是，现代避孕药基本上解决了这一问题，它们之中包含了高选择性的孕激素，少了令人发胖的雄激素。

3.计算安全期避孕

近年来，安全期内不可能怀孕的说辞异常流行，这也使很多女性深信无疑。这一说法确实有一定的合理性，但并非是完全正确。安全期的时间很短，最多有一个星期左右，而且这还是针对生理周期很准时的女性来说。更何况，由于饮食、气候、心情的变化，女性的排卵时间也会有变化，有时甚至会提前排卵，因此并不能完全相信女性的安全期。

4.认为安全套万无一失

使用避孕套当然是避孕一个不错的选择。其设计越来越人性化，除了阻隔通过性交传染的疾病，还能增加情趣。但是，爱爱时用避孕套不是万无一失。如果套套质量不好破了，或套套脱落等，都存在精液流入阴道的危险。所以，如果出现上述意外，建议再采取一种其他的避孕方法补救，以免中招。

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