邻居教唆孩子喊长辈名字，婆婆不在意，宝妈却很生气

张女士最近有些烦恼，她的女儿容容两岁了，正是牙牙学语的时候。她想好好引导，让孩子多开口说话，锻炼思维能力，多认识这个世界。可是，邻居最近的行为干扰了她的计划。

容容以前都会甜甜地喊爸爸妈妈，爷爷奶奶，让人听得心都化了。但是，最近容容竟然开始直呼爸爸和长辈的名字，这让传统的张女士不能忍受，她一方面努力把孩子“掰正”，一方面委婉地跟婆婆杨丽琴提意见，希望李大妈别再这么教孩子了！

邻居教女儿直呼长辈姓名，妈妈对此很生气

邻居李大妈，今年不到60岁，胖胖的身子，见谁都乐呵呵的，也是张女士婆婆非常要好的“牌友”。

以前，张女士的婆婆很爱打麻将，后来帮张女士带孩子，打麻将的次数就少了，但是她的牌友李大妈却没忘记她，时不时过来串门，看看她。如果看到是张女士休息在家带孩子，李大妈就会撺掇婆婆去玩几牌。

张女士想着婆婆平时也很辛苦，所以每次对李大妈也算热情。直到有一天，容容突然开口：杨丽琴，我渴了，要喝水。这可把张女士吓了一大跳，赶忙问容容，是谁教她这么说的。容容睁大眼睛天真的看着妈妈，不知道怎么回答。

张女士于是问婆婆，原来李大妈每次来找婆婆的时候，也会跟容容玩一会。时间久了，容容也熟悉了李大妈。而李大妈和婆婆是同辈，所以每次过来喊人的时候，都是直呼其名——杨丽琴。

有时候，李大妈逗容容说话，问她爸爸妈妈叫什么，爷爷奶奶是谁；随后又变本加厉地让容容直接喊奶奶名字，每当容容这么做了，李大妈就不停地夸赞，而婆婆却只在一旁笑笑不说话。

我们都知道，模仿是每个孩子的天性，一来二去，容容虽然不当面喊妈妈的名字，但是却会喊爷爷奶奶的名字。婆婆也宠着她，觉得不是什么大事，所以就没和张女士说。

婆婆说：小孩子有样学样，很正常，长大了就懂事了。

张女士却十分生气，她觉得容容这样太不礼貌了，严厉批评了她的做法。耐心告诉她，爷爷奶奶是长辈，不可以喊名字，只能叫爷爷奶奶。容容有点委屈，但是也听话地点头表示记住了。

是否可以直呼长辈姓名，大家观点不一

随着社会发展，很多外来文化不断涌入中国，比如西方宣扬耳钉“民主平等”、“个人自由”等等。所以也有很多“开明”的父母觉得小孩子喊长辈名字，没什么不可以。

你看西方国家都是直呼其名，叫名字可以拉进与孩子的距离感。双方同朋友般平等相处多好，而且名字就是一个符号，这么就不能叫了？

持反对方的人则称：《弟子规》中说道：“称尊长，勿呼名”。中国传统意识有长幼尊卑的传统，直呼长辈姓名是不礼貌的行为。身为中国人，就应该从小教育孩子有长幼尊卑的意识。 目前也没有哪部法规硬性规定 不可以称呼父母的名字，只是我们中国是文明古国，礼仪之邦，我们应该要坚持国家的传统美德。

当然，在如今这样的社会，让不让孩子叫你的名字，也是你的自由，没有人可以干涉。

只是，毕竟几千年的习惯了，中国人骨子里还是对父母的称呼含有一丝敬畏的。古时取名字，读书写字都要避讳长辈名字，现在时代是不同了。偶尔开玩笑的喊喊可以，但是，我们也不能完全摒弃掉“爸爸妈妈”“爷爷奶奶”这样饱含深情的称呼吧？

不知道大家怎么看这事？其实，要育姐说，比如何称呼更重要的是，引导孩子学会尊敬长辈。

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