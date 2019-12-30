妊娠痤疮找上门，这么做可补救

许多女性在怀孕期间起了痤疮，这在孕早期和孕中期最为常见。雄激素的增加会导致皮肤腺体合成并产生更多皮脂 – 一种油性蜡状物质，使得毛孔堵塞，引发皮肤炎症。在月经期间容易出现痤疮的女性更容易出现妊娠痤疮。好在妊娠和产后痤疮通常是暂时的， 一旦荷尔蒙恢复正常就会恢复。

补救小偏方

1.苹果醋

把棉球用未经过滤、未加工的苹果醋浸泡，然后涂在皮肤上吸收油脂。将一份醋与三份蒸馏水混合，这将产生富含天然酶和α-羟基酸的天然调色剂。

2. 小苏打

小苏打可以润滑皮肤上的油脂并促进愈合。将1汤匙（大约5g）小苏打与1汤匙水混合，适用于个别粉刺，而不是整个身体或脸部。在洗掉之前让它自然干燥。

3.柑橘类水果

α-羟基酸存在于柑橘类水果中，如柠檬和酸橙。当将柠檬汁或酸橙汁涂抹在皮肤上时，它可以帮助疏通毛孔，减少死皮细胞。这些收敛性和抗菌性使其作为去角质剂有效。从柠檬或酸橙中挤出汁液，直接用棉球涂抹在斑点上。保持10分钟或直至干燥，然后用冷水冲洗。

4.蜂蜜

蜂蜜具有抗菌和防腐性能，它也对皮肤有益。先用温水冲洗脸部，再将蜂蜜直接涂抹在患处。将它留在皮肤上20至30分钟，然后用温水冲洗。

5.椰子油

椰子油具有抗菌和抗真菌特性。它对皮肤也有舒缓作用，很容易被吸收。可以在睡觉前涂抹初榨椰子油。

6.燕麦片和黄瓜

黄瓜和燕麦片为皮肤提供舒缓和凉爽的特性。简单地混合，放入冰箱，然后涂抹在脸上10到15分钟再洗掉。

护肤秘诀

1.不要过度清洁

过度清洁皮肤会令皮肤失去保护膜，更缺水更油腻。水温过热也会使皮肤干燥。建议在早晨，晚上和大量出汗后使用温和的界面产品和冷（/温）水清洗。

2.避免擦洗

目的是温和的去角质。柔软的毛巾轻轻按压皮肤，并以打圈圈的方式进行清洁。彻底清洗后，冲洗干净。拍打皮肤至干燥而不是摩擦，然后使用温和的无油保湿霜。

3.最佳做法

怀孕期间护肤并不困难，这里有一些不错的做法，可以帮助皮肤保持美丽，没有粉刺：

* 多喝水保持皮肤水分，避免喝碳酸饮料以及摄入过多的咖啡因。

* 吃新鲜水果和蔬菜，瘦肉、牛油果和坚果等健康脂肪的营养饮食，避免精制糖和加工食品。

* 给自己时间休息和放松，以免压力和疲劳可以引发痤疮爆发。

* 经常更换枕套和毛巾。

* 如果你化妆，使用标有“非粉刺”或“非痤疮”的无油产品。

* 在使用非处方治疗之前，请务必咨询医生。普通护肤品中的一些成分，如水杨酸和维生素A，在怀孕期间使用可能不安全。

最后提醒大家，补救小偏方仅供参考哦~如果很烦恼妊娠痤疮，可以去医院皮肤科看看。

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