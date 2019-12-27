月子期间常见烦恼，应对方法学起来

众所周知，产妇在坐月子期间一定要保护好自己，否则便会落下“月子病”，不仅短时间内影响身体健康，更会一生痛苦难忍。常见的“月子病”有白带异常、头痛腰痛等，这些都是可以通过一定的措施来解决的。下面快来学习。

月子期间常见烦恼

1.小便不顺

产妇在月子期间，很容易感觉到膀胱发胀，有小便的想法。但是当真正小便时，又无法顺利排便。

2.排出恶露

产妇生完孩子后，确实会有恶露排出，这属于正常现象。但有些产妇已经坐月子二十多天，仍然会排出恶露，且伴有异味，这需要重视起来了。

3.白带异常

产妇在月子期间，白带会增多，并伴有尿急腹胀的情况，这也属于不正常现象。

4.腰部酸痛

产妇在突然弯腰时会明显感受腰部酸胀疼痛，有时上厕所即使动作轻缓，也有这种情况发生。

解决月子期间烦恼小妙招

1.解决小便不顺的措施

产后如果小便不顺，可以在起床后进行一些合适的运动，这可以有效促进肠胃蠕动。此外，还可以用热水袋或者热毛巾敷在腹部，需要注意的是，水温不宜过烫，以免烫伤。

2.解决排出恶露的措施

产妇在坐月子期间若发现有此症状，可以观察恶露的形状，若颜色暗红，有血块，多半是由淤血引起，日常可以多喝一些红糖水；如果排出恶露的同时伴随口干舌燥，多半是炎症引起，日常应该多补水，或用金银花泡茶饮用。如果产妇不能及时排出恶露，还有发热的现象，应立即就医检查。

3.解决白带异常的措施

如果产妇在坐月子期间白带明显增多，可以经常在家里做下蹲动作，但是动作幅度不能过大，一天做5-10次即可。如果白带异常仍然没有解决，可以去医院寻求医生的帮助，理疗与针灸皆可。

总之，在坐月子期间，产妇要照顾好自己的身体，事事多加小心。以上是产妇在月子期间容易出现的症状和解决措施，月子期间产妇最忌劳累，但也不能什么也不做，适当的运动反而能促进身体康复哦~

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