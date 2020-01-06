渣男毒死妻子骗保，急速火化欲盖弥彰

据外媒报道，去年12月19日，美国北卡罗来纳州一名男子因涉嫌谋杀妻子遭到警方逮捕。据了解，他在眼药水中下毒，把妻子慢慢毒死。

妻子心跳骤停去世，丈夫迅速将其火化

据了解，这名男子名叫约书亚，其妻子史黛西身体状况一直不好。2014年11月，史黛西生下小女儿后曾在加护病房住院，原因是因血压和心率过低；2015年时史黛西还发生过心脏停跳的险情。2018年9月23日，史黛西在家中去世。

约书亚供称，妻子当时面色发青、呼吸困难。医院初步诊断后认为，史黛西的死因是心脏病突发。虽然史黛西生前曾签署文件捐赠器官，但约书亚表示不希望妻子的遗体遭到“破坏”，很快将其火化了。

领取人寿保险金，东窗事发丈夫被逮捕

可就在史黛西去世几个月后，约书亚就和新女友住在一起了。更让人心生疑窦的是，约书亚还领取了史黛西的人寿保险金25万美元。

史黛西的妈妈坚持要求警方继续调查女儿的死因。幸运的是，史黛西在捐赠器官时曾留下血样。警方化验后证实，其体内的“四氢唑啉”超标30-40倍。据了解，“四氢唑啉”是眼药水的一种成分，遵医嘱使用不会造成身体损伤，但如果过量使用有可能会危及生命。约书亚身为一名急救人员，对此应该非常清楚。

随后，警方以涉嫌一级谋杀罪逮捕了约书亚，但约书亚的律师表示他的当事人无罪。目前案件正在审理中，约书亚将于1月9日出庭受审。

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