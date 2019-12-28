产后第一天注意事项，赶紧了解一下

在孕期，新妈妈会把注意力都放在胎儿身上，至于分娩结束后自己应该做什么，完全没有概念。事实上，新妈妈在生产后有许多注意的事项，特别是第一天要格外注意。那么，产后第一天应该怎么做？下面我们一起了解一下相关知识。

产后第一天正确的做法

1.注意休息

在分娩过程中，新妈妈除了疼痛以外，体力也会有极大的消耗。更何况，现在大多是新妈妈与宝宝睡一间房，新妈妈要每隔3-4个小时给宝宝喂奶，宝宝经常啼哭也会严重影响新妈妈的休息。因此在产后第一天，新妈妈一定要保证睡眠时间充足。

2.注意饮食

在分娩后，由于新妈妈身体比较虚弱，需要补充一些营养的食物。按照传统观念，很多老人都会给新妈妈熬油水特别大的汤，认为这有营养，其实新妈妈饮用这些汤水对自身没有一点好处。

在产后第一天，新妈妈适宜食用一些清淡的食物，但是营养要丰富，例如豆腐汤、粥等。此外，新妈妈还可以多吃一些蔬菜和水果，不仅补充维生素，还能预防便秘。

3.观察出血量

新妈妈及其家属不要以为顺利分娩后身体就无大碍，根据研究显示，产后出血是导致产妇死亡的第一原因。因此在产后第一天，一定要观察新妈妈的出血量。

新妈妈在生产后，不会立即推出产房，而是要在产房观察至少2小时，这一时间段最容易发生产后出血。在医生确定没有问题后，新妈妈方可回到自己的病房，但仍不能掉以轻心。自己及家属都应该持续观察，如果发现阴道有出血过多的情况，应立即通知医生。

4.适当运动

在分娩结束后6-12小时，新妈妈可以下床走动，但幅度一定要轻，这样可以促进子宫收缩、恶露排出、增加食欲、预防便秘。当然，如果新妈妈身体感觉不适，也是可以在床上进行一系列活动。

例如深呼吸、将两手放在脑后，头部向左转向右转、活动手指、两手交叉，接着松开并掌心向外推，最后再交叉等。需要注意的是，自然分娩的新妈妈体力恢复较快，可以做一些力所能及的运动，剖腹产的新妈妈要根据自身情况进行运动。

总之，在产后第一天，新妈妈需要注意的事情有很多。以上是产后第一天正确的做法，各位新妈妈要照顾好自己的身体，切不可大意。

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