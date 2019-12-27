还在盲目节食减肥？当心日后不孕

试图减肥的人经常限制卡路里摄入量。然而，严格限制热量摄入会导致各种健康问题，包括生育能力下降和骨骼变弱。下文具体给大家说说限制热量摄入的5种潜在的危害。

1.降低新陈代谢

研究表明，低热量饮食可以减少23%的热量消耗。而且，在限制热量的饮食停止后，这种较低的新陈代谢会持续很长时间。限制热量饮食会减缓新陈代谢，其中一个影响是导致肌肉萎缩。如果限制热量饮食的蛋白质含量低且不与运动相结合，这种肌肉质量的降低尤其容易发生。

2.导致疲劳和营养缺乏

经常摄入比身体所需的更少的热量会导致疲劳，使你更难以满足日常的营养需求。例如，限制热量的饮食可能不能提供足够的铁、叶酸或维生素B12。这会导致贫血和极度疲劳。

3.可能会影响生育

过度限制卡路里摄入会对生育能力产生负面影响。女性尤其如此，因为排卵能力取决于激素水平。更具体地说，为了排卵，雌激素和黄体生成素(LH)的水平需要增加。有研究表明，那些摄入比维持体重所需热量少22-42%的女性其生殖功能受到抑制。

热量摄入不足也可能使雌激素水平降低，这对骨骼和心脏健康有持久的负面影响。生育率下降的迹象可能包括月经周期不规律或月经失调。然而，轻微的月经紊乱可能没有任何症状，因此需要更彻底的医学检查才能确诊。

4.削弱骨骼

热量限制会使雌激素和睾丸激素水平降低。这两种生殖激素低水平被认为会减少骨形成和增加骨质分解，导致骨骼变弱。此外，热量限制尤其是与体育锻炼相结合，会使压力荷尔蒙水平增高，这也可能导致骨质流失。骨质流失特别麻烦，因为它往往是不可逆转的，会增加骨折的风险。

5.降低免疫力

限制卡路里摄入可能会增加感染和生病的风险。像普通感冒这样的病毒，当它与高水平的身体活动相结合时尤其如此。对于长期减肥的人群来说，耐心是关键。最好避开那些要求严格限制卡路里摄入的方法。相反，建议注重饮食质量，做出可持续的生活方式的改变。

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