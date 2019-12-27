小家伙坚持自己吃饭不让喂，你家也这样吗?

很多1岁左右的宝宝，正是自尊心强的时候，明明抓不稳勺子，把饭吃得到处都是，甚至没吃几口，洒了一地，却非要自己吃饭。

你喂他吧，就各种拒绝姿态，哭闹不配合，妈妈们真的很心累。最后决定放飞自我，随他去吧，不喂了，自己吃就自己吃，吃完洗碗的时候顺便把娃也洗洗就行。

有的家长总觉得宝宝还小，必须要自己喂才能吃饭；也有的家长不希望孩子把饭洒的到处都是，收拾起来麻烦，所以决定喂孩子吃饭。但是这样长久下去，是很利于宝宝的健康成长的。

有些孩子三四岁上了幼儿园，自己还不会吃饭，需要老师喂。可园里那么多小朋友，老师不能每次都照顾的好好的，只为你家宝宝一个人服务吧？所以会常常导致宝宝吃不到热饭，家长埋怨老师…

曾有新闻报道，开学后，某小学一年级的孩子半数不会剥虾，而前两年只有个位数的孩子会“吃”虾。

妈妈们，事关宝宝成长，该退出就退出，该放手就要放手。

这第一步，就是得让他们自己学会自己吃饭。

实际上，让宝宝自己吃饭，还是有很多好处的哦。不仅可以培养宝宝掌握必备的生活技能，毕竟民以食为天，吃是人生第一大事；还可以训练宝宝双手的灵巧性，锻炼宝宝手部肌肉的协调和平衡能力，培养宝宝的独立意识，提高尝试、探索的兴趣。

宝宝自己吃饭也是探索世界、认识食物的过程，妈妈们不要打扰，只要静静地看着他们表演就好~

不过，很多宝宝自己吃饭的场面真的惨不忍睹啊……看看妈妈们的评价，能让人笑出猪叫。

* 我家的一岁四个月，吃饭不让喂，每次吃完饭先抖孩子。

* 我闺女特自觉，吃完饭从餐椅往下抱她自己就开始抖手抖腿，抖一地饭渣子。

* 我家娃就不让你喂，他自己吃，每次吃饭我直接非常无语，气大又忍了，哎……脸上双手胸前地上我就不想说了，一碗饭吃一半浪费了一半……

* 跟婆婆说娃吃饭的时候在他周围绑几只鸡，他自己吃饱的同时鸡也喂饱了。

* 我老婆原先还管现在已经无力管了，以前吃的时候弄得满头都是，她爱干净，总给女儿擦，后来……女儿有了自己的餐桌椅子，就把她放到椅子里，前面一深桌，煮的什么鸡汤面条啊，鱼肉豆腐啊，狮子头之类的丸子，直接给她放桌上，让她自己抓着吃。你还别说，她看着你吃，吃的也挺多的，而且比你喂的效率高很多。吃完，直接给她洗洗干净。我对于这种粗犷的喂养方式，敢怒不敢言。

* 现在娃十个月，我都是备2份饭。她玩一半，我喂一半。没办法啊，她要自己吃不自己吃她要闹，算了让她多锻炼锻炼，争取早点自己吃饭，每次吃完都是灾难现场，忍了。

能怎么办，妈妈也很绝望啊，只能长叹一声：自己生的娃含着泪也要把他养大。

有的宝宝自己吃的也是很不错的，胃口好，大口吃，更重要的是，没有那么狼狈…

最后看看这个宝宝，天生残疾，没有健全的双手。但是人家小小年纪就学会自己用脚吃饭了，让人心疼，不过妈妈应该会很骄傲吧。

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