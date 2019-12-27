宝宝记忆力差？赶紧试试这5种方法

随着孩子的成长，很多父母发现同样的老师教授，自己孩子的记忆力远不如同龄孩子。其实，除了先天因素外，孩子在幼儿时期进行一些记忆力训练也很重要。那么，如何提高宝宝的记忆力？在训练过程中有什么注意事项？下面我们共同学习一下。

提高宝宝记忆力的方法

1.分辨图片

父母可以将一些图片放在宝宝面前，这些图片尽量颜色鲜艳，有角色鲜明的故事，这样更能在宝宝脑海里留下深刻影响。在宝宝看一会之后，父母将图片收走，让宝宝复述刚刚看到的图片内容。

2.观看橱窗

当父母带宝宝上街玩耍时，也可以锻炼宝宝的记忆力。具体操作是，父母带着孩子在某个店铺的橱窗外站一会，在离开后询问宝宝刚刚都看到了什么。

3.互认颜色

想要提高宝宝的记忆力，必须让他养成生活中对日常小事多加关注的好习惯。例如，父母可以经常和孩子玩互认颜色的游戏，自己闭上眼睛，依次说出对方今天穿的衣服、鞋子都是什么颜色。

4.捉迷藏

父母可以当着宝宝的面拿出日常生活中随处可见的几样小物品，之后将它们藏好，再让宝宝找出。

5.说次序

同捉迷藏一样，父母可以在桌子上摆放几件东西，让宝宝观看一会之后，遮住他的眼睛，看看他是否能按照摆放的顺序依次说出这些物品的名字。

训练宝宝记忆力的注意事项

1.按照兴趣进行训练

父母需要记住，不管训练宝宝做任何事情，都不能强迫他们，否则会起到事倍功半的后果。因此平时可以注意观察宝宝对什么感兴趣，随后对此进行记忆力训练。例如宝宝对音乐感兴趣，可以通过听歌识曲的方式提高记忆力。当然，如果能够多种方式刺激宝宝的记忆力更好，这样有利于宝宝左右脑的快速开发。

2.注意宝宝的情绪

父母在训练宝宝记忆力的时候，不仅要按照他们的兴趣进行训练，也要关注他们的情绪。如果宝宝情绪不好，那么他们就不会配合。一般来说，早晨和临睡前是宝宝一天中情绪的最高点。

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